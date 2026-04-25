黎明兴总理：越南是非常安全的目的地 须有突破性方案吸引国际游客

越通社河内——4月25日上午，越南政府总理黎明兴主持召开与越南文化、体育与旅游部的工作会议，评估该部被交办任务的落实情况，特别是继续落实越共中央政治局第80号决议和国会关于越南文化发展的决议。

会上，各报告和代表意见认为，近期，文化、体育与旅游部及整个行业努力开展被交办的任务，取得了多项重要成果。据此，体制机制和政策逐步完善，解决了许多困难与障碍，疏通并有效利用各类发展资源。传统文化、文化遗产得以继承、保护和弘扬；竞技体育保持积极成果；经常参加体育锻炼的人口比例达38.2%。旅游业继续成为亮点；越南首次实现年接待国际游客2150万人次，2025年旅游总收入约达1000万亿越盾（约合人民币2560亿元）。



越南文化、体育与旅游部基本完成了4个数据库（文化遗产、实物、版权、新闻）；初步建成了集多源数据于一体的国家旅游数字平台。该部已建议将36项行政审批事项下放至省级和乡级；下放后，由该部管理的审批事项为99项（共339项），达到了第18-KL/TW号结论要求的不超过30%的指标。

政府总理黎明兴在会议上发表讲话。图自越通社

黎明兴对该部在执行工作计划、任务以及主动参谋、呈报颁布并积极落实政治局第80号决议，并在第十六届国会第一次会议上呈报国会颁布关于文化发展的决议等方面所付出的努力和取得的重要成果表示肯定。同时，他也坦率指出，未完成的文件、提案和任务数量仍然较多；一些领域还缺乏或没有相应的法律进行规范，特别是与文化产业相关的领域；科技、创新和数字化转型的应用还存在诸多局限。



竞技体育与亚洲和世界先进国家相比仍有较大差距，需要革新思维和做法，需要未雨绸缪的准备以及足够强有力的体制机制。旅游业和文化产业的发展与贡献仍未与其潜力和优势相匹配。此外，还存在与干部队伍质量、人力资源以及民间艺人面临失传风险等相关的问题。



黎明兴明确指出，必须革新思维和工作方式，不能因循守旧，从管理思维强力转向服务、建设、引领和创造新空间；主动、大胆、迅速地建议主管部门允许出台突破性政策，以及时落实党的重大主张。



黎明兴强调文化、体育与旅游行业对于实现两位数增长具有十分重要的作用，举例说明，如果大幅增加来越南的国际游客数量，将有助于增加来自游客消费、飞行、酒店、餐饮等领域的收入，且对环境的影响较小。他认为，当前地区和世界局势剧烈变动，越南是一个非常安全的目的地，这是吸引国际游客的巨大机遇，但必须有突破性的解决方案。同时，他提醒需认真思考，避免出现国际游客来了，但大部分收入却落入外国合作伙伴手中的情况。



关于重点任务与解决方案，黎明兴明确了须在2026年4月内立即完成的各项任务：重点制定政府决议，削减、下放、简化该部管理范围内的行政审批事项和经营条件；抓紧完善有条件的投资经营行业和职业的削减方案，提交财政部汇总后呈报政府。



黎明兴强调文化、体育与旅游行业对于实现两位数增长具有十分重要的作用。他认为，当前地区和世界局势剧烈变动，越南是一个非常安全的目的地，这是吸引国际游客的巨大机遇，但必须有突破性的解决方案。



集中完善并呈报颁布以下文件及方案：3个规定《新闻法》实施细则和指导性条款的法令；修订补充关于对外信息活动管理的第72/2015/NĐ-CP号法令若干条款的法令。



2026年第二季度内须完成的任务包括：制定并呈报关于电影、美术、摄影、表演艺术、新闻、出版等领域版税规定的法令；关于职业优惠津贴制度、训练和表演补贴制度的法令；修订补充关于新闻出版活动行政违法行为处罚的第119/2020/NĐ-CP号法令若干条款的法令。



与此同时，制定修订补充《体育法》、《旅游法》、《电影法》、《图书馆法》、《文化遗产法》若干条款的法案以及修订补充《出版法》若干条款的法案；修订补充《到2030年越南文化发展战略》和制定2026-2030年阶段“越南文化日”组织计划。



核查并呈报修订补充《到2030年越南旅游发展战略》，并制定《近期至2030年远期展望愿2045年的越南文化外交战略》；在部权责范围内颁布数字环境中的文化行为准则。



黎明兴强调，文化、体育与旅游部必须以更大的决心、更高的主动性、更强的力度、更深入基层、更富成效地执行任务，推动文化真正成为“精神基石”、“内生资源”和“软实力”，促进增长；旅游业真正成为支柱产业；体育为提高人民的体格、体力和健康作出重要贡献。（完）