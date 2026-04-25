文化

保护同奈省斯丁族同胞的传统文化价值

同奈省现有34个兄弟民族共同生活，其中斯丁族是这片土地上的长久居民。凭借其独特的语言、传统服饰、风俗习惯和艺术特点，斯丁族同胞为当地创造了丰富多彩的文化。

"邦布（Bom Bo）村寨的舂米杵声"既具有艺术象征，又反映了其特有的劳动生产进程。图自越通社
"邦布（Bom Bo）村寨的舂米杵声"既具有艺术象征，又反映了其特有的劳动生产进程。图自越通社

越通社同奈省——同奈省现有34个兄弟民族共同生活，其中斯丁族是这片土地上的长久居民。凭借其独特的语言、传统服饰、风俗习惯和艺术特点，斯丁族同胞为当地创造了丰富多彩的文化。

保存历史文化价值

斯丁族同胞拥有丰富多样的文化传统，其中"邦布（Bom Bo）村寨的舂米杵声"既具有艺术象征，又反映了其特有的劳动生产进程。传统土锦纺织和竹竿酒制作技艺很早就已产生，并广泛用于家庭的各类节庆和重要活动中。

越南党和国家已实施多项政策和活动，以保护和发展斯丁族文化。位于平明乡的邦布村寨斯丁族文化保护区得以建立——成为保存斯丁族历史文化价值的地方。

近期，开展了多项旨在保护斯丁族同胞传统文化价值的工作。文化、体育与旅游厅组织了关于保护和弘扬"斯丁族传统竹竿酒制作技艺"的传承教学活动。地方政府复现了斯丁族同胞的结友节。组委会还着眼于开展社区旅游活动，供游客体验。

在同胞中享有威望的鸟康先生说，结友节是斯丁族的传统节日。经过长时间的流逝，该节日已逐渐失传。因此，地方政府在邦布村寨斯丁族文化保护区内复现该节日，为保护和弘扬同胞的传统民族文化本色做出了切实贡献。

当地方政府复现结友节以"唤醒"正在逐渐失传的特色文化价值时，民间艺人迪乌斯罗伊感到非常高兴。在同奈省，艺人迪乌斯罗伊和寿山村的氏奥女士的家庭，从锣钲、传统乐器到土锦纺织，都是守护遗产的美好典范。

用丝绸提升土锦的价值

在邦布村斯丁族文化保护区内，游客在参观展示的织布机区域时印象十分深刻。据土锦纺织艺人介绍，斯丁族妇女需要花费一个月或数个月的手工纺织才能完成一匹完整的土锦。

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斯丁族妇女需要花费一个月或数个月的手工纺织才能完成一匹完整的土锦。图自越通社

鸟氏夏女士表示，保护区内保存的物品为前来参观的后代提供了新的视角。她将继续发挥、守护这些文化价值并将其传承给后代。

近日，在"邦布村寨新的一天"节目中，由斯丁族妇女们辛勤纺织的70套土锦服饰首次被设计师明幸连同她自己设计的土锦时装款式一起搬上舞台。这位设计师分享道："我们正在努力铺设一条连接与紧密合作的道路，用丝绸来提升同胞土锦的价值。"

据邦布村寨斯丁族文化保护区管理委员会主任介绍，这70套土锦服饰由各手工艺村的艺人精心准备，使得每套服饰都代表了同奈土锦远大的发展渴望。

地方政府继续指导各专业部门执行投资修缮、升级与斯丁族传统和文化遗产相关的项目及工程的任务，如传统长屋、接待屋、社区活动屋等；建设传统手工艺村，以继续保护和弘扬斯丁族的传统技艺。

此前，邦布村寨斯丁族文化保护区的建筑作品已被越南建筑师协会确认为南部地区各省市50个典型建筑作品之一。

管理委员会将继续搜集实物、复现斯丁族传统节日，组建民间文艺队，投资建设社区活动屋、纪念品销售屋，修缮长屋等，旨在给前来参观的游客留下良好印象。（完）

越通社
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