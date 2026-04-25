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越南支持联合国教科文组织“以人为中心”愿景

4月8日至23日，联合国教科文组织（UNESCO）执行局第224届会议在巴黎举行，共有58个成员国及100多个观察员国代表出席。

出席联合国教科文组织（UNESCO）执行局第224届会议的越南代表。图自越通社
出席联合国教科文组织（UNESCO）执行局第224届会议的越南代表。图自越通社

越通社巴黎——越通社驻法国记者报道， 4月8日至23日，联合国教科文组织（UNESCO）执行局第224届会议在巴黎举行，共有58个成员国及100多个观察员国代表出席。

这是联合国教科文组织2025-2029年任期新领导班子和新一届执行局的首次会议，旨在落实关于组织改革方向和加强未来合作的重要决定。越南外交部副部长、越南UNESCO国家委员会主席吴黎文率领越南代表团出席会议。

吴黎文在会上发表讲话时强调，越南支持联合国教科文组织“以人为中心”的愿景和方针，坚持把人放在中心位置；各项政策和计划应满足民众特别是弱势群体的切实需求。

吴黎文强调，越南支持“联合国教科文组织80改革路线图”（UNESCO80），重点关注核心使命、优先领域、跨领域方法以及教科文组织国家委员会与办事处的特别地位；同时推动资源多样化和全球伙伴关系，以进一步提升该组织的作用和效能。

值此今年越南与联合国教科文组织建立伙伴关系50周年之际，越南承诺不仅作为教科文组织的积极成员，更将成为携手共创务实高效未来的伙伴，致力于一个和平、稳定与共同繁荣的世界。


会议间隙，越南代表团与联合国教科文组织总干事哈立德·阿纳尼（Khaled El-Enany）、副总干事奥莎·雷格纳（Åsa Regnér）、执行局主席纳赛尔·欣扎布（Nasser Al Hinzab）、大会主席孔德克·塔哈（Khondker M. Talha）以及负责外联及非洲优先事务、自然科学、文化等领域的助理总干事、世界遗产中心主任、国际古迹遗址理事会（ICOMOS）总干事塞琳·诺格斯-韦伯（Celine Nogues-Weber）、第48届世界遗产委员会主席李炳铉等进行了接触与会谈。此举旨在推动双边及多边合作，争取各方对越南重要申遗档案及倡议的支持，并推动越南与教科文组织建交50周年系列纪念活动。

在各场会谈与接触中，联合国教科文组织领导及各国团长对越南充满活力的发展态势、战略愿景以及近期实施的重大决策印象深刻。各方强调，越南是与教科文组织合作的典范，是在遗产保护传承与经济社会发展、可持续旅游及民生保障之间取得平衡的典范。这是越南继续为保护和弘扬人类文化价值的全球努力做出负责任贡献的坚实基础。

联合国教科文组织及国际古迹遗址理事会领导承诺，将支持越南根据越南教科文组织国家委员会主席的建议，开展相关称号及遗产档案的编纂与申报工作。

值此机会，吴黎文郑重邀请教科文组织总干事访问越南，出席越南与教科文组织建立伙伴关系50周年庆典，并签署《越南与联合国教科文组织合作备忘录（2026-2030年）》。（完）

越通社
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