经济

政府总理要求彻底解决打击IUU捕捞中存在的问题

4月25日，越南政府副总理胡国勇签发了政府总理第34/CĐ-TTg号电文，要求彻底解决打击非法、不报告和不受管制（IUU）的海洋捕捞中存在的问题和不足。

庆和省卡纳（Cà Ná）边防检查力量与卡纳渔港管理委员会代表检查渔民船舶的相关证件。图自越通社
庆和省卡纳（Cà Ná）边防检查力量与卡纳渔港管理委员会代表检查渔民船舶的相关证件。图自越通社

越通社河内——4月25日，越南政府副总理胡国勇签发了政府总理第34/CĐ-TTg号电文，要求彻底解决打击非法、不报告和不受管制（IUU）的海洋捕捞中存在的问题和不足。

为了完成在2026年内解除“黄牌”警告的目标；政府总理要求各部部长、各行业负责人、拥有渔船的各沿海省市人民委员会主席集中领导、指导，并配置充足资源以执行各项重点、紧急任务。

政府总理要求严格执行中央书记处2024年4月10日关于加强党对打击IUU捕捞工作领导的第32-CT/TW号指示，以及政府、政府总理的指导意见和其他相关文件；确保明确划分每个组织和个人的责任，明确成果、明确进度和完成时间。

如果打击IUU捕捞方面继续发生问题和局限，影响到解除“黄牌”警告方面的努力，各部委、行业及地方首长须向政府总理承担全面责任。

政府总理要求完善相关法律框架并报请政府颁布，以替代政府关于规定渔业领域行政处罚处分的第38/2024/NĐ-CP号议程。

关于渔船队伍管理，政府总理要求按长度组别执行渔船总清查；对不符合条件的渔船名单（无登记、无登检、无捕捞许可证、无食品安全证书/承诺书）进行统计和分类。

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庆和省卡纳（Cà Ná）边防检查力量与卡纳渔港管理委员会代表检查渔民船舶的相关证件。图自越通社

关于渔船活动的跟踪、控制与监视，电文明确指出：集中完善各项数据库（渔船监视系统（VMS）、国家渔业数据库（VNFishbase）、行政处罚处理数据库、电子追溯系统（eCDT）、进口捕捞水产品原料来源控制等）以及用于监视、评估各地方法律执行结果的工具。于2026年6月内完成。

关于捕捞水产品的溯源，确保100%的渔船必须按规定进港卸载捕捞水产品，在eCDT系统上严肃执行捕捞水产品的确认、认证及溯源工作。严格控制进口捕捞水产品原料，特别是通过集装箱进口的部分。

关于执法与违规处理，政府总理要求开展对两国交界海域、非正式码头、河口、海口及各岛屿渔船活动的巡逻控制高峰行动，阻止并处理“三无”渔船，以防产生违规侵犯外国海域的渔船。

关于信息、报告及检查监督制度，电文指出：严肃执行每月5日的定期报告制度（报告周期为每月1日至30日），并将所分配的打击IUU捕捞任务执行结果突发报告送至农业与环境部，以便按规定汇总报告。

政府总理要求各相关部委、行业和地方严格开展所分配的打击IUU捕捞任务及解决方案；在组织实施过程中加强配合、分享信息并及时提出困难和障碍，根据欧洲委员会（EC）的建议彻底克服打击IUU捕捞工作中的现有问题和局限。（完）

越通社
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