越南一所高等院校首次荣获2026年THE亚洲大奖“年度卓越领导与管理团队”奖

越通社河内——越南菲尼卡大学（Phenikaa University）在4月21日至24日于香港举行的2026年泰晤士高等教育（THE）亚洲大学峰会上，荣获“年度卓越领导与管理团队”大奖，成为首所摘得该权威奖项类别的越南高校。



本届THE亚洲大奖竞争激烈，吸引了区域内高等教育机构的500余份申请，菲尼卡大学凭借其系统性的治理转型、结构性改革及以创新驱动为核心的可持续发展导向脱颖而出。评审委员会高度评价该校在现代大学治理体系构建中的引领作用，认为其为私立大学在融入国际一体化背景下的发展拓展了新空间。



菲尼卡大学副总经理阮玉宁博士表示，这一殊荣不仅是对领导团队治理能力的区域性认可，还为学校提升科研教学质量、深入参与国际合作注入了强劲动力。此次获奖不仅标志着菲尼卡大学在现代化与国际化建设上取得里程碑意义的进展，也充分彰显了越南高等教育在系统性变革与领导力创新方面的强劲活力与国际影响力。



《泰晤士高等教育》总编辑克里斯·哈弗格尔（Chris Havergal）表示，今年“THE亚洲大奖”的获奖单位展示了多元且极具突破性的倡议，体现了亚洲高等教育的强劲活力。



对于菲尼卡大学（Phenikaa University）而言，2026年“THE亚洲大奖”的成果不仅反映了其发展进程的成效，更彰显了管理与领导力在推动高等教育系统性变革中的重要作用。（完）

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