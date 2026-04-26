橙剂受害者纪念碑在法国正式落成

越通社巴黎——4月25日，越南二恶英集体组织（Collectif Dioxine-Vietnam）、陈素娥诉讼案件声援委员会与巴黎市政府及多个法越协会在巴黎13区舒瓦西公园（Choisy）举行橙剂/二恶英受害者纪念碑落成仪式。越南驻法国大使郑德海、多位法国国会议员、地方领导及旅法越南人以及法国友人出席。
越通社驻法国记者报道，这是法国乃至欧洲为数百万名橙剂受害者设立的首座纪念碑，其具有特殊意义，缅怀受害者，并提高公众对现代历史上最严重的人道主义与环境灾难之一的认识。
巴黎前市议员、纪念碑创办人亚历山大·弗洛朗丹（Alexandre Florantin）表示，该工程是历经4年努力的成果，旨在缅怀全世界的受害者，有助于提高公众意识，促进正义行动。
陈素娥诉讼案件声援委员会代表莱娅·邓（Léa Dang）强调，当年约有8000万升除草剂被倾倒在越南及周边地区，这是“历史上规模最大的化学战争”。她认为，这座纪念碑有利于将这场灾难的记忆带入公众视野。
越南橙剂/二恶英受害者协会（VAVA）主席阮鸿山在仪式上指出，各国各界代表的出席展现了超越国籍的团结和仁爱精神，也是越南与法国友谊的体现。
他高度赞赏陈素娥女士作为越南妇女坚强勇敢、不懈追求正义的典型象征，并对现场众多青年的参与感到欣慰，认为这是延续历史记忆、传播人文精神的关键因素。
法越友好议员小组主席米歇尔·克里奥（Michel Criaud）称，该纪念碑的落成是一项“维护记忆的义务”，同时对法越两国合作的未来充满信心。
巴黎分管国际关系的副市长奥黛丽·步乐娃（Audrey Pulvar）强调，战争结束50年后，这种毒剂仍在“毒害”土地、水源和人民，同时强调，建立这座纪念碑是巴黎为受害者和争取正义“发声”的一种方式。
陈素娥切实帮助的各位律师威廉·伯顿（William Bourdon）表示，陈素娥的法律斗争是他职业生涯中“最特别的斗争之一”，他将坚持到底，反对免责，维护国际正义。陈素娥女士最后感言道：“这不仅是过去的成果，更是当前和未来争取正义的动力”。她强调，将继续追究到底，直至此案件结束。（完）
陈素娥女士荣获法国维勒瑞夫市荣誉市民称号
9月26日晚，在法国维勒瑞夫市（Villejuif）罗曼·罗兰（Romain Rolland）剧院，法国维勒瑞夫市市长皮埃尔·加尔松（Pierre Garzon）向为数百万越南橙剂受害者争取正义的陈素娥女士授予维勒瑞夫市最高荣誉“维勒瑞夫荣誉市民”称号。