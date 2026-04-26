橙剂受害者纪念碑在法国正式落成

越通社巴黎——4月25日，越南二恶英集体组织（Collectif Dioxine-Vietnam）、陈素娥诉讼案件声援委员会与巴黎市政府及多个法越协会在巴黎13区舒瓦西公园（Choisy）举行橙剂/二恶英受害者纪念碑落成仪式。越南驻法国大使郑德海、多位法国国会议员、地方领导及旅法越南人以及法国友人出席。



越通社驻法国记者报道，这是法国乃至欧洲为数百万名橙剂受害者设立的首座纪念碑，其具有特殊意义，缅怀受害者，并提高公众对现代历史上最严重的人道主义与环境灾难之一的认识。



巴黎前市议员、纪念碑创办人亚历山大·弗洛朗丹（Alexandre Florantin）表示，该工程是历经4年努力的成果，旨在缅怀全世界的受害者，有助于提高公众意识，促进正义行动。



陈素娥诉讼案件声援委员会代表莱娅·邓（Léa Dang）强调，当年约有8000万升除草剂被倾倒在越南及周边地区，这是“历史上规模最大的化学战争”。她认为，这座纪念碑有利于将这场灾难的记忆带入公众视野。



越南橙剂/二恶英受害者协会（VAVA）主席阮鸿山在仪式上指出，各国各界代表的出席展现了超越国籍的团结和仁爱精神，也是越南与法国友谊的体现。



陈素娥女士在橙剂受害者纪念碑合影。图自越通社

他高度赞赏陈素娥女士作为越南妇女坚强勇敢、不懈追求正义的典型象征，并对现场众多青年的参与感到欣慰，认为这是延续历史记忆、传播人文精神的关键因素。



法越友好议员小组主席米歇尔·克里奥（Michel Criaud）称，该纪念碑的落成是一项“维护记忆的义务”，同时对法越两国合作的未来充满信心。



巴黎分管国际关系的副市长奥黛丽·步乐娃（Audrey Pulvar）强调，战争结束50年后，这种毒剂仍在“毒害”土地、水源和人民，同时强调，建立这座纪念碑是巴黎为受害者和争取正义“发声”的一种方式。



陈素娥切实帮助的各位律师威廉·伯顿（William Bourdon）表示，陈素娥的法律斗争是他职业生涯中“最特别的斗争之一”，他将坚持到底，反对免责，维护国际正义。陈素娥女士最后感言道：“这不仅是过去的成果，更是当前和未来争取正义的动力”。她强调，将继续追究到底，直至此案件结束。（完）