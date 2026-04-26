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雄王祭祖日：凝聚民族情怀与大团结力量

在2026年丙午年雄王祭祖日暨雄王庙会期间，成千上万的越南海内外子民纷纷涌向神圣的富寿省义岭山，缅怀开国功臣，共叙“同胞”情谊。

迎轿队准备前往义岭山祭祀各位雄王。图自越通社
迎轿队准备前往义岭山祭祀各位雄王。图自越通社

越通社河内——在2026年丙午年雄王祭祖日暨雄王庙会期间，成千上万的越南海内外子民纷纷涌向神圣的富寿省义岭山，缅怀开国功臣，共叙“同胞”情谊。

千百年来，关于貉龙君与欧姬“百卵之胞”的传说已深深烙印在越南人的文化基因中。从“山精水精”的治水传奇到“扶董天王”的卫国神话，从粽子圆饼的饮食文化到春歌赛舟的民俗活动，无不彰显出越南民族在长期劳动、战斗与建国过程中形成的强大社区意识与集体力量。

“同胞”一词不仅是血脉相连的象征，更是越南民族大团结精神的灵魂。胡志明主席生前多次强调“同胞”情怀。1945年他在宣读《独立宣言》时那句深情的问候——“我说，同胞们听清楚了吗？”，已成为凝聚民族力量、战胜一切艰难险阻的历史强音。

正是这种源自根脉的团结力量，书写了八月革命、奠边府大捷及胡志明战役等辉煌篇章，成就了今日越南的国际地位与综合实力。

在当前挺进民族崛起新时代的征程中，雄王祭祖日不仅是缅怀先祖的仪式，更是激发爱国主义精神、滋养国家可持续发展内生动力的重要契机。无论身在何处，每一位越南子民始终心系祖地，携手为建设一个繁荣、强大的越南贡献力量。（完）

越通社
#同胞情怀 #民族根脉 #团结精神 #雄王祭祖 #文化基因 富寿省
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