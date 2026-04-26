2026年雄王祭祖日：旅居海外越南人传播团结精神

越通社河内—— 4月25日，值此雄王祭祖日、4月30日南方解放及国家统一和5月1日国际劳动节之际，越南驻美国大使馆在华盛顿越屋举行了“心系根源”活动。

​越南驻美国大使阮国勇在活动上发表讲话时强调，雄王祭祖日、南方解放及国家统一和国际劳动节等大节日都是越南驻美大使馆干部和人员以及旅居美国越南人共同回顾建国卫国与国家发展的传统，同时培养团结精神，增强责任感，心系祖国的机会。

​他强调，随着越共十四大的成功召开，确定以科技、创新和深度融入国际社会为基础的发展道路，继续把人民置于发展进程的中心，上述大节日更具有意义。

​另外，此活动也是开展2026年越南外交部对外信息工作行动计划的切实活动。越南驻美国大使馆强调，将主动、及时、同步、创新与有效地加强对外信息，推广对外路线和政策、经济社会发展成就和越南和平、稳定、活跃与融合的形象。

​另一方面，4月25日，越南驻马来西亚大使馆与马来西亚与越南友好协会（MVFA）在吉隆坡联合举行了2026年雄王祭祖活动。

越南驻马来西亚大使馆与马来西亚与越南友好协会在吉隆坡联合举行2026年雄王祭祖活动。图自越通社

马越友好协会主席陈氏创认为，这不仅是缅怀先辈的机会，更是激发团结、爱国情怀和民族自豪感的契机。

​越南驻马来西亚大使馆一等书记阮伯新强调了人类非物质文化遗产——“雄王祭祀信仰”的永恒价值，并希望旅居马来西亚越南人继续心系祖国，加强团结一致，遵纪守法，为提高越南在马来西亚社会的地位做出积极贡献。

​代表在马成长的年轻一代，越语俱乐部的诺尔·林·索拉雅（保珍）说：“对于我们来说，学习越语不仅是学习一门语言，而且也是寻根之旅，更加了解家庭和民族，让我们能自豪地说：‘我是越南人’。” 他门承诺继续保护越南语言和文化价值，让民族特色在未来继续得到保护与发展。

​此外，来自马来亚大学的马籍大学生也参加了活动，并表演了节目《龙子仙孙》，表达了对越南文化的尊重，增进了两国人民的相互了解。（完）