越共中央总书记、国家主席苏林前往富寿省参加雄王祭日上香仪式

4月26日上午（即农历丙午年三月初十），在富寿省雄王国家级特别历史遗迹区义岭山峰上的敬天殿，富寿省委、政府及人民隆重举行了雄王祭日上香仪式。越共中央总书记、国家主席苏林出席仪式，并进香缅怀各位雄王。

在神圣的气氛中，越共中央候补委员、富寿省委副书记、省人民委员会主席、2026丙午年雄王祭祀仪式主祭陈维东同志宣读了祝文。

祝文强调，在我国民族建国与卫国的悠久历史长河中，凭借团结传统和浓烈的爱国情怀，一代又一代雒鸿子孙接续奋斗，经历了无数艰难险阻与挑战；创造了辉煌的奇迹，开创了独立基业，守护了祖国山河，保护了国家主权并捍卫了国家与民族的利益。继承民族英雄历史、文化、文明与文献的传统，在过去的96年里，越南共产党领导我国人民高度发扬大团结力量和革命英雄精神；在建设和保卫越南社会主义祖国的事业中取得了伟大胜利，在民族光辉历史上留下了鲜明的印记。

在上庙举行上香仪式以及在雄王陵敬献鲜花和进香后，苏林总书记与现场群众进行了亲切交流。苏林总书记分享道，雄王祭祖日是一个非常特殊的日子。这是每一位越南人缅怀开国功臣——各位雄王，铭记国母欧姬、国祖雒龙君，以及纪念无数先辈付出汗水、鲜血与智慧去开荒拓土、建村立国、守护疆土并培植文明文献时刻。

苏林建议各级党委、政府、祖国阵线和各群众团体继续倾听民意，与群众开展对话，解决群众之所需、之所忧、之所盼。基层干部必须做到“让民懂、使民信”，同群众一起排忧解难。针对少数民族地区、山区和困难地区，政策必须落实到村、到户、到人；资源必须用在刀刃上、实处上；工作成效必须以人民生活的实实在在改变为衡量标准。

苏林总书记强调，我们有责任活出无愧于祖先功德的人生，必须把本职工作做得更好，照顾好家庭，为祖国家乡贡献更多力量。（完）