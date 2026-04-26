雄王庙会期间回到富寿省欣赏悠扬婉转的春曲

在富寿省——祖先的起源之地，各位艺人正在忙碌地排练，准备为游客呈现独特的民间表演节目。今年的“古村春曲”节目被期待将继续在神圣的信仰空间中传播文化遗产的价值，表达对各位雄王的感恩之心。

在富寿省雄罗村的古老村庄庙会中，鼓声和拍子声交织响起，与悠扬、深沉的春曲相融合。

富寿省云富坊安泰春曲俱乐部艺人阮伯南：“今年雄王庙会活动丰富多样。我们要安排时间练习。我们非常自豪能在雄王祭祖仪式相关活动表演，为游客提供更好的服务。”

富寿省云富坊安泰春曲俱乐部主任阮氏历人民艺人：“在练习时，我们都竭尽全力，以为游客提供最佳的表演节目，希望通过每年举办的‘古村春曲’节目，能够继续弘扬春曲这一非遗价值。”

今年的“古村春曲”节目将于4月22日至26日举行（即农历三月初六至初十），地点设在与雄王祭祀信仰有关的历史遗址，如安泰庙、铁庙、莱麟庙和雄罗庙等，均位于云富村。没有华丽的舞台，所有节目都在村庙的空间中表演，保持着遗产的原始朴素风貌。

富寿省云富村浮德春曲俱乐部主任阮春会：“我们浮德春曲俱乐部已经安排时间练习。在雄王庙会期间，我们在莱麟庙举办各项文艺活动，为前来莱麟庙参观的游客提供服务。”

保护与弘扬春曲艺术价值，不仅是艺人的责任，也是全社会的共同责任。每逢雄王庙会，当春曲歌声再次响起时，这一遗产就会在今天的生活中得到强有力的复兴，进一步为文化传承提供源源不断的生命力。从而，让每一位越南人，无论身处何地都能铭记这神圣的根源。（完）