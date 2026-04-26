河内跻身全球最佳城市榜单 排名跃升至第25位

融合古典韵味与现代活力的越南首都河内刚刚被英国城市文化杂志《Time Out》列入2026年全球50个最有趣、最宜居和最具探索价值的城市名单，排名第25位。

河内的吸引力在于其独特的咖啡文化、丰富多样的街头美食以及日益发展的创意空间。

与此同时，河内旅游业实现了显著增长。今年第一季度，全市接待游客达近900万人次，同比增长超过20%。其中，国际游客达240万人次，同比增长近30%。

德国游客Joshua Hale：“这是我来到河内的第一天，一切都像从电影里走出来一样。我非常喜欢这里的灯笼和建筑。我是一个建筑爱好者，因此我打算来还剑湖看看法式建筑。我早上通常吃牛肉河粉，非常美味。如果想体验更特别的，应该尝尝禾虫煎蛋。河内就像一个‘文化火锅’，汇聚了许多有趣的因素，我将来一定会再来。”

目前，河内拥有超过3700家住宿设施，客房总数超过71000间。第一季度客房入住率超过62%，显示出旅游需求持续升温。

不仅在客流量上实现增长，河内还不断提升旅游体验。围绕传统手工艺村、乡村旅游及文化遗产的多样化旅游产品正逐步增加并得以推广。

游客谢辉德：“河内的美食很特色，具有全球影响力。同时，这里拥有丰富的名胜景观，不仅在河内，在整个越南都是如此。”

今后，河内将重点发展特色旅游产品，同时大力推动数字技术在管理和推广中的应用。加强国际宣传、与重点市场对接也被确定为提升首都在国际旅游市场上地位的重要举措。

随着跻身全球榜单以及持续向好的增长态势，首都河内正迎来新的发展机遇，进一步巩固其作为兼具文化底蕴、安全宜居且不断创新的国际旅游目的地的地位。（完）