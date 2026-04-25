越南企业扎实推进节能降碳 推进能源绿色低碳转型

在全球燃料价格波动难以预测的背景下，节约与高效利用能源正成为企业降低成本、提升竞争力的重要解决方案，同时也有助于保障国家能源安全。面对燃料价格的波动，企业已经主动推进技术创新，优化生产流程，将节能作为提升竞争力的重要举措。

太原电解锌厂厂长阮文达：“通过改进电解生产线、寻找新原料，在2022—2023年间，我们对整流生产线进行了改造，实现自动化，减少发热，从而降低用电消耗。”

不仅企业积极创新，电力行业也在实施多项配套措施，支持高效用能。通过加强与大客户的沟通与直接对接，北方电力总公司与太原电力公司能够及时掌握生产需求，同时帮助企业更清晰了解各时段的电力运行与供应方式。在此基础上，双方主动协调调整负荷，特别是在用电高峰时段，从而既保障生产稳定，又减轻电力系统压力。

太原电力公司副总经理宁文峰：“节约用电是2026年电力供应的重点任务之一。我们已落实总理第20号和第10号指示，定期向省工贸厅报告企业节电情况，并为各单位提供节能方案建议。”

在越南，这一方向已在2025年关于保障国家能源安全的第70号决议中得到明确，强调节能和发展绿色能源是重要支柱。与此同时，政府总理第09号和第10号指示也进一步细化了相关措施，从节能降耗、发展屋顶太阳能到推动电动交通和清洁燃料的应用。工贸部指出，节能不仅有助于缓解当前供给压力，还能提升国家能源系统的自主性和灵活性，减少对进口能源的依赖。

越南工贸部副部长阮黄龙：“节约和高效利用能源不仅是一项技术措施，更是保障能源安全和推动绿色转型战略的重要支柱，为实现到2050年净零排放目标作出重要贡献。提升能源效率也是增强经济竞争力的关键目标之一。”

在党的领导和政府的有力指导下，加上企业的努力以及民众的积极参与，节能措施正逐步落到实处。这不仅有助于减轻能源系统压力，也为实现可持续发展目标、增强经济自主性奠定了坚实基础。（完）