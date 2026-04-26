庆和省葡萄园成熟季迎来旅游热潮 游客打卡体验田园之乐

庆和省的多个葡萄园正进入果实成熟高峰期。除了向商贩出售产品外，园主们还结合开放迎客，让游客进园参观、品尝新鲜葡萄。许多游客前来打卡拍照，在社交媒体上掀起了一股“热潮”，吸引各地游客前来体验。

近日，宁福乡巴梅葡萄农场正成为吸引游客的旅游目的地，园内葡萄挂满枝头。来到这里，游客可以观赏饱满多汁的葡萄串，拍照体验、采摘葡萄，并在园内品尝由葡萄加工而成的各种产品。

胡志明市游客 阮乔妆：今天来到葡萄园，直接见到园主，听他介绍种植葡萄和酿造葡萄酒的方法，我印象非常深刻。我感受到他们是怀着热情、怀着对家乡的热爱和民族自豪感在从事这份工作，而不仅仅是种葡萄来卖。听了这些故事，我非常动容；这里的葡萄变得如此亲切、可爱和珍贵。

为了让葡萄园始终保持美丽、果串饱满均匀，巴梅葡萄农场采用越南良好农业规范的耕作措施，最大限度地减少化肥和化学农药的使用，帮助葡萄树良好生长，实现高产。

庆和省宁福乡巴梅葡萄农场主 阮文梅： 农场种植了13个葡萄品种，其中包括10个鲜食葡萄品种和3个酿酒葡萄品种。除了红卡地那尔、绿NH01-48等传统葡萄品种外，农场还种植了新的品种，如粉红手指葡萄、无籽黑手指葡萄、糖果葡萄、阳光玫瑰青提等。其中，绿NH01-48是主力品种，20多年来已进入超市系统。

除了宁福，位于永海乡、通往主山国家公园的省道702沿线上的泰安葡萄村，也正成为游客理想的停靠站。在这里，游客可以尽情游览一望无际的成熟葡萄园，美景堪比欧洲的农庄。

庆和省永海乡泰安农业综合服务合作社经理 阮克防：目前采用高科技种植的葡萄园模式深受前来参观的游客喜爱。合作社正动员乡亲们推广这一模式，以便持续产出葡萄服务游客，并向市场供应最优质的鲜食葡萄产品。

除了品尝葡萄产品外，游客还有机会了解和探索各类葡萄品种，得到园主关于种植技术的指导，还可以购买自己喜欢的葡萄品种带回去种植，既可收果又可作为观赏植物。

庆和省目前拥有超过1000公顷的葡萄种植面积。如果照料得当、天气有利，园主每年可收获2至3季葡萄，每畝产量从1.5吨到3吨不等。（完）