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每逢雄王祭祖日，雄王庙历史遗迹区周边的各村庄和乡社都会共同举行祭礼与民间表演活动。这些活动旨在重现古代越南人的传统文化生活风貌。图自 越通社
在众多传统仪式中，迎轿前往雄王庙并向祖先敬献供品的活动，已成为最具代表性的民俗文化之一，不仅承载着深厚的社区凝聚力，也充分彰显了越南民族“饮水思源”的传统美德和对祖先的崇高敬仰。图自 越通社
该活动旨在缅怀雄王及历代建国先贤的丰功伟绩，是2026丙午年雄王祭祖日、雄王庙会暨祖地文化旅游周系列活动中的重要内容。图自 越通社
各乡社、坊区举行迎轿仪式，前往雄王庙国家特别历史遗迹区。图自 越通社
各乡社、坊区举行迎轿仪式，前往雄王庙国家特别历史遗迹区。图自 越通社
独具特色的雄王庙迎轿仪式
雄王庙迎轿仪式作为一项历史悠久的传统文化活动，蕴含深厚的社区凝聚力，生动体现了越南民族“饮水思源”的优良传统和对祖先的崇高敬意。
2026年04月26日星期日 09:00
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