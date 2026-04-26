Multimedia
图片 图表新闻 Mega Story 视频 播客
越共中央总书记、国家主席苏林同各位党、国家现任及原领导同志启程登上义岭山，向历代雄王进香缅怀。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林同各位党、国家现任及原领导同志启程登上义岭山，向历代雄王进香缅怀。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林同各位党、国家领导同志在上庙进香。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林同各位党、国家领导同志在上庙进香。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林同各位代表在上庙举行祭祀仪式。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林同各位代表在上庙举行祭祀仪式。图自越通社
仪仗队启程登上义岭山——历代雄王的供奉祭祀之地。图自越通社
仪仗队启程登上义岭山——历代雄王的供奉祭祀之地。图自越通社
仪仗队启程登上义岭山——历代雄王的供奉祭祀之地。图自越通社
仪仗队启程登上义岭山——历代雄王的供奉祭祀之地。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林在上庙进香。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林在上庙进香。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林在上庙的上宫中进香。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林在上庙的上宫中进香。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林同各位代表在上庙举行祭祀仪式。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林同各位代表在上庙举行祭祀仪式。图自越通社
富寿省人民委员会主席陈尹东宣读祭文，缅怀先祖，感恩历代雄王的功德。图自越通社
富寿省人民委员会主席陈尹东宣读祭文，缅怀先祖，感恩历代雄王的功德。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林在雄王陵进香、献花缅怀。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林在雄王陵进香、献花缅怀。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林与各界人民群众在国家特殊历史遗迹区雄王庙。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林与各界人民群众在国家特殊历史遗迹区雄王庙。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林在国家特殊历史遗迹区雄王庙与各界人民群众亲切交谈。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林在国家特殊历史遗迹区雄王庙与各界人民群众亲切交谈。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林与各界人民群众在国家特殊历史遗迹区雄王庙。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林与各界人民群众在国家特殊历史遗迹区雄王庙。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林在国家特殊历史遗迹区雄王庙与各界人民群众亲切交谈。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林在国家特殊历史遗迹区雄王庙与各界人民群众亲切交谈。图自越通社
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

越共中央总书记、国家主席苏林进香缅怀历代雄王

2026年4月26日（即农历三月初十）上午7时整，恰逢雄王祭祖日，在富寿省国家级特殊历史遗迹区雄王庙，越共中央总书记、国家主席苏林同各位党、国家现任及原领导同志启程登上义岭山，进香缅怀历代雄王。

关注 VietnamPlus
#苏林总书记 #雄王祭祖日 #进香缅怀 #富寿省雄王庙 #民族传统节日 #领导敬仰先祖 #三月初十 #义岭山 #越南文化遗产 #国家特殊历史遗迹

相关新闻