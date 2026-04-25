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丛剧中的化妆过程极为精细繁复，不仅是为了美化形象，更是为了在角色一登场时就“刻画”出其性格、身份与道德特征。图自越通社
丛剧中的化妆过程极为精细繁复，不仅是为了美化形象，更是为了在角色一登场时就“刻画”出其性格、身份与道德特征。图自越通社
丛剧中的化妆过程极为精细繁复，不仅是为了美化形象，更是为了在角色一登场时就“刻画”出其性格、身份与道德特征。图自越通社
丛剧中的化妆过程极为精细繁复，不仅是为了美化形象，更是为了在角色一登场时就“刻画”出其性格、身份与道德特征。图自越通社
精致复杂的脸谱造型构成了丛剧独特的艺术魅力。图自越通社
精致复杂的脸谱造型构成了丛剧独特的艺术魅力。图自越通社
演员根据所饰演角色的性格进行面部化妆。图自越通社
演员根据所饰演角色的性格进行面部化妆。图自越通社
在舞台上，演员的角色之所以更加光彩夺目，很大程度上得益于精妙的脸谱化妆。图自越通社
在舞台上，演员的角色之所以更加光彩夺目，很大程度上得益于精妙的脸谱化妆。图自越通社
丛剧《女将陶三春》中郑恩将军的造型。图自越通社
丛剧《女将陶三春》中郑恩将军的造型。图自越通社
丛剧《女将陶三春》中反派角色韩凤的造型。图自越通社
丛剧《女将陶三春》中反派角色韩凤的造型。图自越通社
不同的脸谱——红、黑、花纹、凶或善——都象征着不同性格。当与台词、动作和服装相结合时，人物形象才真正鲜活地呈现在舞台上。图自越通社
不同的脸谱——红、黑、花纹、凶或善——都象征着不同性格。当与台词、动作和服装相结合时，人物形象才真正鲜活地呈现在舞台上。图自越通社
在舞台上，演员的角色之所以更加光彩夺目，很大程度上得益于精妙的脸谱化妆。图自越通社
在舞台上，演员的角色之所以更加光彩夺目，很大程度上得益于精妙的脸谱化妆。图自越通社
在舞台上，演员的角色之所以更加光彩夺目，很大程度上得益于精妙的脸谱化妆。图自越通社
在舞台上，演员的角色之所以更加光彩夺目，很大程度上得益于精妙的脸谱化妆。图自越通社
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“脸谱绘制”——越南丛剧艺术的灵魂

在越南丛剧/倍唱（Hát bội）艺术中，化妆（或称“脸谱绘制”）具有极其重要的地位。观众往往只需看一眼演员的面部，便能判断出角色的性格特征。

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#丛剧 #传统艺术 #80号决议

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