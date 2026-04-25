挖掘越南药材多元化利用潜力

越通社河内——越南拥有丰富的药材资源，经济潜力巨大。然而，当前的趋势已不再局限于生产药品和功能性食品，而是正向化妆品、食品和饮料及体验式旅游领域扩展。将这一资源转化为高附加值的经济产业已成为核心战略。

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多用途药材开发趋势在企业界正强劲兴起。许多单位已着手研究并开发高品质草本系列产品，如化妆品、日常饮品及食品。典型模式是将名贵药材的保护与体验式旅游相结合，并构建深加工价值链，实现从品种研发到最终成品的价值最优化。

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专家认为，药材开发正向日常消费领域转移，如药膳、药饮及药疗家居用品。此外，全球消费者日益青睐本土草本价值，优先选择来源透明、品质可靠的产品，以进行主动健康管理。

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据越南卫生部药材研究院预测，全球药材市场将快速增长，预计到2028年规模将超过4300亿美元，年均增长率逾11%。在此背景下，越南正积极应用先进技术，如全组分活性成分分析（Omics/组学技术）、人工智能（AI）及大数据（Big Data）。

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这些技术正在重新定义研究方式，助力越南药材以全新姿态走向世界——即在传统特色基础上融合现代知识。科学被视为将药材从原材料转化为标准化原料的杠杆，使其具备深加工能力，并能按照国际标准进行严格的质量控制。

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越南的高层主张已明确了药材发展方向，将其视为实现从“治病”向“预防疾病与健康管理”转变的突破性方案。

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为实现这一目标，企业及研究机构正集中采取以下措施：药典标准化，即加强活性成分及生物作用研究，为潜在药材建立标准化体系；构建价值链，即发展稳定的国内供应链，减少对进口的依赖，提升国际竞争力；绿色经济模式，即 将药材产业与旅游业挂钩，建设符合标准的种植区并结合体验式旅游景点，以提升品牌价值。

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推动草本植物营养价值及防病功效的研究，不仅服务于社区主动健康管理体系，也为将药材产业与旅游及体验式活动相结合奠定基础。（完）