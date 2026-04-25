越南与新加坡在动荡背景下深度参与全球价值链

越通社新加坡——越通社驻新加坡记者报道，2026年第一季度，越南与新加坡双边贸易保持强劲增长势头。值得关注的是，各主力商品组进出口额均实现正增长。这表明在当前复杂多变的国际背景下，两国正趋于深度参与全球价值链，且双方贸易合作呈现出较高的趋同性。
越南驻新加坡商务处统计数据显示，今年前三个月，越南不仅稳居新加坡第十大贸易伙伴地位，还是新加坡在三大主力商品组的重要贸易来源。这三大商品组包括：电机、电气设备及其零件（海关编码HS 85）；矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品、沥青物质、矿物蜡（HS 27）；核反应堆、锅炉、机械器具及其零件（HS 84）。
上述商品组在双向进出口方面均实现正增长。具体而言，海关编码HS 85类商品中新加坡对越出口和自越进口分别增长9.4%和147%；HS 27类商品增长分别为15.5%和380.9%；HS 84类商品则分别增长24.7%和245.5%。
上述各组商品的进出口增长态势，体现了新加坡与越南贸易目标的高度一致性，并与其国内整体经济走向相符。
据新加坡企业发展局（EnterpriseSG）统计，2026年第一季度，越新双边贸易额达136亿新元（约合106亿美元），同比增长38.3%。其中，新加坡对越南出口额为77亿新元，增长6.5%；新加坡自越南进口额达58亿新元，增幅高达128.7%。这一令人印象深刻的增长数字表明，越南对新加坡的出口增长势头正日益强劲。（完）
越中推进农产品贸易合作
据越通社驻华记者报道，越南与中国广西壮族自治区之间的农产品贸易继续保持强劲增长势头，2025年双方贸易额达182.3亿元人民币（约合26亿美元）。