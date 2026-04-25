经济

越南与新加坡在动荡背景下深度参与全球价值链

2026年第一季度，越南与新加坡双边贸易保持强劲增长势头。值得关注的是，各主力商品组进出口额均实现正增长。这表明在当前复杂多变的国际背景下，两国正趋于深度参与全球价值链，且双方贸易合作呈现出较高的趋同性。

盖梅港群所属的吉马林（Gemalink）国际码头。图自越通社
盖梅港群所属的吉马林（Gemalink）国际码头。图自越通社

越通社新加坡——越通社驻新加坡记者报道，2026年第一季度，越南与新加坡双边贸易保持强劲增长势头。值得关注的是，各主力商品组进出口额均实现正增长。这表明在当前复杂多变的国际背景下，两国正趋于深度参与全球价值链，且双方贸易合作呈现出较高的趋同性。

越南驻新加坡商务处统计数据显示，今年前三个月，越南不仅稳居新加坡第十大贸易伙伴地位，还是新加坡在三大主力商品组的重要贸易来源。这三大商品组包括：电机、电气设备及其零件（海关编码HS 85）；矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品、沥青物质、矿物蜡（HS 27）；核反应堆、锅炉、机械器具及其零件（HS 84）。

上述商品组在双向进出口方面均实现正增长。具体而言，海关编码HS 85类商品中新加坡对越出口和自越进口分别增长9.4%和147%；HS 27类商品增长分别为15.5%和380.9%；HS 84类商品则分别增长24.7%和245.5%。

上述各组商品的进出口增长态势，体现了新加坡与越南贸易目标的高度一致性，并与其国内整体经济走向相符。

据新加坡企业发展局（EnterpriseSG）统计，2026年第一季度，越新双边贸易额达136亿新元（约合106亿美元），同比增长38.3%。其中，新加坡对越南出口额为77亿新元，增长6.5%；新加坡自越南进口额达58亿新元，增幅高达128.7%。这一令人印象深刻的增长数字表明，越南对新加坡的出口增长势头正日益强劲。（完）

越通社
#越南与新加坡 #全球价值链 #贸易伙伴
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