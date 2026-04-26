文化

“开放式课堂”培育顺化青少年对遗产的热爱

顺化古都是一座拥有丰富文化遗产的城市。该市于2019年就开始实施遗产教育项目。顺化市的学生通过参与“开放式课堂”，在互动、情感与亲身体验中学习，使文化价值得以自然传递。

学生了解咸宜帝生平。图片来源：越通社
学生了解咸宜帝生平。图片来源：越通社

越通社顺化市——顺化古都是一座拥有丰富文化遗产的城市。该市于2019年就开始实施遗产教育项目。顺化市的学生通过参与“开放式课堂”，在互动、情感与亲身体验中学习，使文化价值得以自然传递，帮助年轻一代更好地了解遗产、历史与民族文化，增强对家乡的热爱。

​遗产在校园中“活起来”

​2019年，顺化市教育与培训厅与顺化古都遗迹保护中心开始合作实施遗产教育项目。该项目旨在将顺化古都遗产中的文化、历史与艺术价值融入学校教育活动中，从而培养学生热爱家乡、增强保护、传承和弘扬文化遗产的意识。

​顺化市教育与培训局局长阮新表示，2022—2025年期间，该项目已组织1790个团次参观活动，吸引了189621名学生和教师参与，体验历史遗迹、传统文化艺术以及与遗产相关的课外活动。遗产教育已被纳入正规课程体系，教育与培训厅编写了从小学一年级到高中三年级的地方教育内容，其中有关顺化遗迹、名人及民间艺术的主题占教学时长的30%至40%。目前，市内全部教育机构已将该内容纳入本单位教学计划。同时，遗产教育的数字化转型也得到重视，通过数字学习资源库、视频、3D图像以及“虚拟博物馆参观”等模式，使学生，特别是偏远地区学生，能够更便捷地接触和了解顺化文化遗产。

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富美一小学学生在顺化市福积陶艺村体验制作陶器。图片来源：越通社

​顺化市顺化坊阮志渺初中校长黄氏水表示，在学校开展遗产教育的过程中，学生逐渐形成民族自豪感和保护文化价值的责任意识。历史与遗产不再是枯燥的概念，而是通过实践体验变得生动有趣，学生也更加主动地去探索与学习。

​富美一小学校长张氏幸认为，学校中的遗产教育有助于提升全面教育质量，发展学生的审美能力和生活技能，同时也加强了教育部门与遗迹管理机构、博物馆以及当地艺人之间的紧密合作。特别是，许多非物质文化遗产在校园中重新“活跃”起来。

​遗迹成为“开放式课堂”

​多年来，顺化古都遗迹保护中心一直是全国在学校遗产教育方面的先行者，探索出多种创新模式。该中心将遗迹转化为“开放式课堂”，作为直观教学工具，通过生动实例开展教学。遗产教育项目不仅仅是组织学生参观，更是在遗迹现场开展学习：在皇城学习阮朝历史，在陵寝与宫殿中学习建筑与美术，在世庙、太和殿学习宫廷礼仪等。通过这种方式，学生仿佛“触摸”到真实空间，而不再只是停留在书本之上。

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富美一小学学生在顺化市福积陶艺村体验制作陶器。图片来源：越通社

​顺化古都遗迹保护中心副主任阮福海忠表示，该项目最大的成功在于将遗产从“被保护、被展示的对象”转变为“教育工具”（由静态转为动态，由博物馆走向生活）。在此基础上，可以从小培养青少年对遗产的热爱，形成可持续的保护意识，并为未来培育遗产公众。

​当遗产成为教育资源时，年轻一代能够更早接触遗产，不仅是“知道”，更重要的是“理解、热爱并付诸行动”。如果得到正确引导，当今的学生群体将成为通过多种方式既保护又创新遗产，为建设主动融入发展进程的越南文化作出贡献的重要力量。（完）

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