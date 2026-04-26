文化

胡志明市举行2026丙午年雄王祭祖大典

4月26日上午（农历三月初十），胡志明市市委、人民议会、人民委员会、越南祖国阵线胡志明市委员会在民族历史文化公园雄王纪念区举行了2026丙午年雄王祭祖大典。

4月26日上午（农历三月初十），胡志明市市委、人民议会、人民委员会、越南祖国阵线胡志明市委员会在民族历史文化公园雄王纪念区举行了2026丙午年雄王祭祖大典。图自越通社
4月26日上午（农历三月初十），胡志明市市委、人民议会、人民委员会、越南祖国阵线胡志明市委员会在民族历史文化公园雄王纪念区举行了2026丙午年雄王祭祖大典。图自越通社

越通社胡志明市—— 4月26日上午（农历三月初十），胡志明市市委、人民议会、人民委员会、越南祖国阵线胡志明市委员会在民族历史文化公园雄王纪念区举行了2026丙午年雄王祭祖大典。

在庄严的气氛中，胡志明市领导和广大民众、越侨及学生怀着诚挚之心向雄王国祖敬香献花。

胡志明市市委副书记阮福禄强调，缅怀雄王不仅是践行“饮水思源”的传统美德的机会，而且彰显民族神圣根源价值、数千年建国卫国历史传统和激发民族精神、坚强意志以及建国卫国的责任感。

迈入新阶段，胡志明市正努力发展成为现代服务与工业中心和数字经济、数字政府和数字社会的“火车头”，目标是到2030年成为东南亚领先的服务与工业中心，并到2045年跻身全球大都市行列，成为亚洲的金融、经济、文化和服务中心。胡志明市将科技、创新和数字化转型视为战略突破，以人民为所有政策的中心、主体和动力。

值此机会，胡志明市还举行了“包粽子比赛”、民族乐器表演、特别艺术活动、花卉展及书展等系列文化活动，旨在为年轻一代培养爱国精神，增强民族自豪感，传播“饮水思源”的道理。

同日上午，全国各地也纷纷举行雄王祭祖大典。金瓯省政府在智右乡交口村雄王庙举行了2026年雄王祭祖仪式，展现了当地党部、政府和人民对民族根源的向往。

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太原省国祖雒龙君、国母妪姬、雄王和胡伯伯迎轿仪式。图自越通社

作为“抗战首都”的太原省每年农历三月初十都会在雄王亭举行雄王祭祖大典，为公众，特别是年轻一代培养爱国主义传统和“饮水思源”道理，巩固民族大团结，同时向广大民众和游客宣传当地独特的文化价值。

另外，数千名民众和游客也参加了永隆省和林同省举行的雄王祭祖仪式，共同缅怀国祖功勋。（完）

越通社
#胡志明市 #雄王祭祖大典 #雄王 #祭祖日 金瓯省 胡志明市
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