越南无人机发展战略与河内发展方向

德江综合医院开展无人机（UAV）配送药物及医疗物资模式。图自越通社

越通社河内——无人机（UAV）作为低空经济的核心产品，预期将创造数十亿美元的价值，并有力推动数字经济的发展。



在此背景下，越南将无人机的发展确定为一项紧迫需求，旨在掌握核心技术并形成一个全新的高科技产业。这也为河内市制定相关发展方案提供了重要依据。



以战略性军民两用为导向发展无人机



据越南科学与技术部介绍，越南提出了发展无人机的四项主要指导方针。第一，政府将无人机的发展视为一个综合性产业，有望带来低空交通方式的变革，其作用类似于20世纪汽车产业的历史性影响。第二，无人机将按照军民两用方向发展，确保民用技术具备向国防和安全领域转化与适应的能力，反之亦然。第三，发展无人机还旨在推动相关技术的研究与掌握，逐步实现设计与核心制造技术的完全自主。第四，无人机产业的发展将采取“政府引导、企业主导”的模式，即由国家发挥使命导向作用并率先开展应用以培育和引领市场，而企业则作为实施主体，逐步形成全球竞争能力。



在国家无人机发展战略中，越南科学与技术部已制定方向，聚焦推进无人机应用体系建设的三大应用领域和三大重点区域。具体而言，在智慧农业领域中，无人机将用于农药喷洒、作物监测及播种作业，重点优先在九龙江三角洲等主要农业产区进行布局。



芹苴市力求在高新农业领域取得突破，旨在缩减劳动力规模。图自越通社

在物流领域中，无人机将用于自动化配送，尤其是加强对偏远地区和边远社区的连接，同时推动供应链现代化。



在智慧城市建设领域中，无人机将应用于交通与环境监测、三维数字地图构建，以及城市范围内的应急救援和灾害处置。此外，无人机还将应用在三大重点区域，包括能源与基础设施建设、国防安全领域以及试验示范区域。



河内无人机发展方向



对首都河内而言，刚刚获第十六届国会第一次会议审议通过的《首都法（修订版）》中，起草机构首次提出了“低空经济发展模式”的概念。据此，低空经济不仅是一项产业政策，还是一种全新的空间治理领域，其管理方式类似于地下空间管理。



河内将低空经济界定为对低空空域（1000米以下）的开发利用所形成的各类经济活动，包括使用电动垂直起降飞行器（eVTOL）的城市空中交通、使用无人机的物流配送、应急救援与医疗服务、直升机旅游、智能测绘，以及相关技术生态体系（如数字基础设施、智能空域管理和无人机制造）。



在《首都法（修订版）》中，起草机构还指出，低空经济的制度化研究将采取审慎推进、分步实施的方式，从试点机制入手。试点机制的运行将允许首都在有限范围内开展民用无人机服务、智能物流以及电动垂直起降飞行器等应用试点。



此外，河内还提出建立“监管沙盒”（sandbox）机制，包括：构建政策试验框架；在可控范围内对部分行政规定实施有条件豁免；配套严格的安全标准；以及推进低空空域管理权下放等措施。



在数字化转型和新技术发展强力推进的背景下，首都可在可控范围内试点开发利用低空空域，构建面向新型飞行技术的法律“监管沙盒”机制，并建立民用与国防部门之间的紧密协同机制。试点工作应在地域、时间及运行范围上加以限制，并配套独立评估机制。



FPT集团旗下FPT UAV公司总经理武英秀表示，全球无人机市场规模已达数千亿美元，年均增长率约为30%，并被美国、中国及欧洲等主要经济体确立为战略性产业。越南正处于进入这一领域的“黄金窗口期”。



武英秀还指出，低空经济为越南培育全新产业体系提供了重要机遇，不仅涵盖无人机整机制造，还包括相关设备、芯片与传感器生产，飞行管理平台与三维数字地图建设，以及运营服务、保险、培训等配套服务的发展，并广泛应用于农业及其他多个领域。（完）