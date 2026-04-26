泰国计划继续将30万辆电动汽车投入运行

越通社河内——越通社驻曼谷记者报道，泰国交通部正在制定一项行动计划，旨在推动增加30万辆电动汽车的使用，并辅以税收优惠和“以旧换新”计划的支持。



在近期与陆路交通厅（DLT）进行讨论后，交通部副部长西里蓬（Siripong Angkasakulkiat）提出了加速燃油车转型的两项主要措施。第一项措施是扩大“以旧换新”政策，不仅涵盖私家车，还包括公共交通工具，尤其是出租车。该计划旨在鼓励运营商转用电动汽车，以降低燃料成本并减少城市空气污染。



第二项措施涉及下调电动汽车和混合动力汽车的年度税额，将税率高达80%，或在转型阶段完全免除。该提议旨在减轻驾驶者的财务负担，并鼓励民众广泛地采用更清洁的技术。



西里蓬表示，在提交内阁之前，正与财政部共同评估相关财务影响。若获通过，这些措施预计将通过皇家法令颁布，可能于6月生效。目前，共有55217家运输运营商和206529辆交通工具注册参加了政府针对公共巴士、面包车、出租车、摩的及货运车的柴油燃料补贴计划。（完）

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