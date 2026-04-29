同奈省批准三项重点交通建设项目投资主张

越通社同奈省——同奈省人民议会刚刚通过了总投资额逾110万亿越盾（折合人民币283亿元），连接同奈省—胡志明市以及西原地区、中部和西南部各重点经济区域的三项重点交通建设项目的投资主张。



同奈省第十一届人民议会第三次会议于4月28日举行，会议通过了关于将滨城-仙泉地铁线路延伸至新行政中心及隆城国际机场项目投资主张的决议。此举旨在缓解51号国道交通压力，构建大运量公共交通枢纽，增强区域互联互通，促进经济社会发展。



同奈省人民议会的决议指出，该项目建设时间为2026年至2030年，全长约44.6公里，预计采用公私合作模式（PPP），项目总投资概算约为65.6亿越盾（折合人民币168亿元）。



同奈河畔都市一角。图自越通社

同奈省人民议会在会上还通过了沿51号国道的高架道路建设项目投资主张的决议，起点为头顿十字路口，终点为武元甲路与边和—头顿高速公路交汇节点，旨在提升通行能力、缓解交通拥堵并减少交通事故等。



该项目全长6.2公里，双向6车道，设计时速80公里/小时，建设时间为2026年至2029年，采用公私合作模式（PPP），项目总投资概算约为16.4万亿越盾（折合人民币42亿元）。



在本次会议上，同奈省人民议会还通过了从马达桥至胡志明市四环路道路建设项目投资主张的决议。



该项目有助于形成一条重要的交通干线，直接连接同奈省北部与南部各行政单位，满足货物和农产品自西原地区、同奈北部的货物与农产品运往隆成机场和盖梅—施威港需求以及同奈省乃至西原地区和南部地区重点经济区的经济社会发展和国防安全保障需求



该项目全长约44.5公里，建设时间为2026年至2028年，采用公私合作模式（PPP），项目总投资概算约28.8亿越盾（折合人民币73.8亿元）。（完）

