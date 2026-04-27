经济

岘港迎来实现两位数增长的黄金时期

随着政府总理批准区域规划调整以及国会刚通过的特殊发展机制，岘港正迎来成为越南乃至东南亚地区大型经济社会中心的黄金时期，确立了地区生产总值年均增长11%至12%的目标。

游客在岘港街道上漫步。图自越通社
游客在岘港街道上漫步。图自越通社

越通社河内 ——随着政府总理批准区域规划调整以及国会刚通过的特殊发展机制，岘港正迎来成为越南乃至东南亚地区大型经济社会中心的黄金时期，确立了地区生产总值年均增长11%至12%的目标。

通过区域规划刷新发展空间

根据政府《2021-2030年越南中部以南沿海和西原地区规划，展望2050年》的调整方案，作为中部地区中心的岘港不仅被确定为一个旅游城市，更被定位为科技、创新创意创业和国际金融中心，致力构建智慧、生态都市模式，与绿色转型和2050年实现净零排放目标紧密相连。

为确立中部首府地位，岘港为2026-2030年阶段设定了非常高的经济指标。地区生产总值增长率达11%-12%/年，到2030年人均地区生产总值约达8500美元。经济结构中，服务业继续是支柱，占64.1%至64.2%；工业-建筑业约占31%。2026~2030年，全社会总投资年均增长约14%至15%，国家财政预算收入年均增长10%，货物出口额预计年均增长10%至12%。

岘港市人民委员会常务副主席胡奇明表示，调整规划强调基础设施是创造空间和增长模式工具的观点；同时确定了岘港在科技、海洋经济发展、物流、高科技、金融、创新方面的引领作用。

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岘港市瀚江。图自越通社

在此基础上，规划致力于将岘港市建设成为智慧、生态、文化特色鲜明、生活质量高的都市；发展充满活力、可持续的经济，与绿色转型、全面数字化转型相结合；逐步巩固其作为国家大型经济社会中心之一的地位，在东南亚乃至亚太地区具有影响力。

充分挖掘特殊发展政策以推动发展

岘港市财政厅领导表示，为实现两位数增长目标，岘港将深入贯彻落实中央和该市的决议，紧跟政府的指示，并将其具体化为符合实际的行动计划；同时坚决落实特殊机制政策，破解项目困难，以疏通资源。

岘港市财政厅厅长陈氏清心表示，该市确定通过行政体制改革和加快项目进度来疏通资源是核心任务。将拨付责任与一把手挂钩，同时大力应用智能运营监控系统（IOC）进行全程管理。

目前，岘港正坚决落实2026-2030年重点项目，如：扩建南海云绕行公路、连接莲沼港至南北高速公路交汇处的河滨路、莲沼集装箱码头、国际航站楼建设项目以及都市区、旅游区、生态区、电力项目等。

面对地缘政治波动，岘港主动调整旅游战略，其中聚焦来自东北亚、印度、澳大利亚的高消费客群。特别是，从2026年4月到10月，该市将大力开发来自俄罗斯和独联体国家的14条包机航线，以弥补游客缺口。

此外，该市指示职能部门跟踪、预测市场形势，及时向企业提供信息，主动制定保障本地商品供应的方案；及时出台管理和调控生产措施，稳定商品供需，在任何情况下都坚决保障粮食安全、能源安全，确保电力、成品油供应充足。

同时，该市将大力推进国际金融中心、自由贸易区、科学-创新以及重点领域的外资引进。落实国会和市委常委会的决议，拓展发展空间，提出更高的要求，努力实现两位数增长目标。（完）

越通社
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