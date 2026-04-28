时政

黎明兴总理：行动更果断、思维更创新、重点更明确、效率更高

作为政府领导人和海防市国会代表，黎明兴将始终与海防市党委、政府和人民并肩同行，坚持胜利地实现国家发展目标以及海防市的发展任务。

越南政府总理黎明兴发表讲话。图自越通社
越南政府总理黎明兴发表讲话。图自越通社

越通社海防市——4月28日下午，越南政府总理黎明兴及海防市国会代表团在第十六届国会第一次会议后在海防市开展接待选民活动。

本次会议在海防市会议表演中心设置主会场，并在各乡、坊及特区设置114个分会场。 会上，选民提出推动海防市真正发展成为新发展模式试点地区的特殊机制和政策；制定和颁布《执法组织法》；发展基础设施；改革和简化行政程序；完善数据库；发展工业；及时有效地落实党和国家有关卫生、教育和社会保障领域的政策等。

会上，黎明兴明确指出，中央发布了第18-KL/TW号结论，为2026-2030年阶段发展事业指明方向。其中要求维持高增长，同时确保宏观经济稳定及财政纪律；保障社会民生和国防安全；从单纯设定目标转向注重“组织与实施的结果”。

越南政府经国会选举和批准后，立即以高度的政治决心和具体的解决方案开展工作；确保管理和行政的连续性、稳定性和一致性；提高执行效率。

其中，政府和政府总理指导及时且强有力地落实越共十四大决议、政治局和国会的决议；解决重大问题，化解困难和障碍；大幅减少和改革行政手续，为人民和企业创造便利条件。

面对个体工商户及小型企业面临的困难，政府立即研究与调整个人所得税、增值税、企业所得税和特别消费税相关法律的方案，并提交国会第一次会议审议与颁布。另外，政府主动建议将个体工商户的应税收入门槛从5亿越盾提升至10亿越盾。

特别是，政府向主管部门提供建议，允许有效利用管理工具来确保能源安全；管理与监管市场，降低存款和贷款利率。

黎明兴表示，今后，中央、政府、各部门和地方政府将采取更加果断的行动，更加革新思维，更加明确重点，承担更大的责任，提高领导者的作用，以确保更好地实施各项措施。

vnanet-potal-thu-tuong-le-minh-hung-tiep-xuc-cu-tri-thanh-pho-hai-phong-8729963.jpg
4月28日下午，越南政府总理黎明兴及海防市国会代表团在第十六届国会第一次会议后在海防市开展接待选民活动。图自越通社

其中，政府坚持维护宏观经济稳定，确保经济运行在合理区间，有效实施关于2026-2030年经济社会发展、国家财政、公共债务偿还和中期公共投资计划，力争实现两位数增长目标。

与此同时，发展同步且现代的基础设施系统，大力促进科技、创新、数字化转型和增长模式转型。

全国继续建设精简高效的行政组织机构，提升干部和公职人员队伍的素质。有关各方有效管理与使用资源，保护环境，主动适应气候变化，改善环境污染。

黎明兴表示，继续着力全面发展文化、教育、卫生和社会，保障社会民生，提高人民生活水平；培养高素质人力资源，以满足发展需要；为人民组织开展定期健康检查；有效履行越南与其他国家之间的经济、贸易和投资承诺和协议；做好外交活动的筹备和组织工作；加强国际合作。

黎明兴强调了海防市对国家发展事业的战略地位和贡献。他要求海防市必须成为创新、果断行动和有效执行的典范；巩固其作为现代工业、港口、物流和服务中心的地位；在行政改革、科技发展、创新、数字化转型和高素质人力资源培养方面发挥引领作用。他重申，政府一直注重为海防市充分发挥其潜力、优势、作用和地位创造有利条件。

会上，黎明兴也回应了海防市选民和市民的关切、愿望和意见。作为政府领导人和海防市国会代表，黎明兴将始终与海防市党委、政府和人民并肩同行，坚持胜利地实现国家发展目标以及海防市的发展任务。（完）

越通社
#黎明兴 #海防市 #选民 #接触 #第十六届国会第一次会议 #经济社会发展 #越共十四大决议 #国会 海防市
关注 VietnamPlus

越南—新纪元

相关新闻

附图。图自互联网

海防市自由贸易区成立

据海防市人民委员会10月16日发布的消息，海防市人民委员会已签发关于在海防市设立自由贸易区的第4068/QĐ-UBND号《决定》。

更多

越南政府总理黎明兴看望慰问海防市伤残军人、英雄母亲

越南政府总理黎明兴看望慰问海防市伤残军人、英雄母亲

值此越南南方解放、国家统一51周年（1975年4月30日－2026年4月30日）暨五一国际劳动节之际，越南政府总理黎明兴于4月28日在海防市上香献花缅怀英雄烈士；看望慰问并向越南英雄母亲、伤残军人以及优抚家庭、贫困户和困难工人赠送慰问品。

系列经济政策于2026年5月正式生效。图自越通社

系列经济政策于2026年5月正式生效

涉及金融、环境、竞争和贸易领域的多项重要法律、议定及通知将于2026年5月全部生效，旨在完善法律框架、增强市场透明度并支持企业可持续发展。

越南代表团团长、外交部副部长黎氏秋恒在会上发言。图自越通社

越南呼吁各国严格遵守《不扩散核武器条约》三大支柱

4月27日，在联合国总部纽约举行的《不扩散核武器条约》（NPT）第十一次审议大会上，多国代表对全球安全与政治环境正面临数十年来最严峻、最复杂的挑战，特别是各冲突热点地区深表担忧，要求各国必须对NPT目标做出强有力的重新承诺，以防止核灾难的发生。

胡志明市领导上香缅怀越南英雄母亲和英雄烈士。图自越通社

胡志明市领导上香缅怀越南英雄母亲和英雄烈士

值此南方解放、国家统一（4月30日）及五·一国际劳动节之际，4月28日上午，由越共中央政治局委员、胡志明市市委书记陈流光同志率领的胡志明市市委、人民议会、人民委员会、越南祖国阵线委员会代表团，前往胡志明市烈士陵园（无名高地）上香缅怀越南英雄母亲和英雄烈士。

附图。图自越通社

越南发布反洗钱、反恐怖融资新路线图

越南政府副总理阮文胜已签发第707号决定，颁布《2026-2030年国家反洗钱、反恐怖融资和反大规模杀伤性武器扩散融资行动计划》，为亚太反洗钱工作组对越南的第三轮多边评估做准备。

越共中央政治局委员、中央书记处书记、祖国阵线中央委员会主席裴氏明怀看望慰问越南英雄母亲陈氏策。图自越通社

南方解放、国家统一51周年：越南领导开展优抚家庭与困难群众走访慰问活动

值此越南南方解放、国家统一51周年暨五一国际劳动节之际，4月27日上午，由越共中央政治局委员、中央书记处书记、祖国阵线中央委员会主席裴氏明怀率领的党和国家领导工作代表团前往宁平省走访慰问越南英雄母亲、武装力量英雄、优抚对象家庭、贫困户、处境困难劳动者并向他们送上慰问品。