越共中央总书记、国家主席苏林会见蒙古国驻越大使

越通社河内——4月28日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在河内接受了蒙古国驻越南特命全权大使吉吉·塞雷贾夫（Jigjee Sereejav）辞行拜会。



苏林在会见中强调，越南始终重视发展与蒙古国的关系；建议双方继续加强各层级、各级别代表团互访与会晤，巩固政治互信；推动经贸、投资发展合作，使之与越蒙全面伙伴关系的潜力相称；加强民间交流和地方合作，最大限度利用2023年签署的双边免签协定优势；向两国人民尤其是年轻一代宣传推介两国友谊，从而为越蒙关系奠定可持续的未来基础。



吉吉·塞雷贾夫大使祝贺越南在过去一段时间取得的成就，特别是非常成功地召开了党的十四大、选举产生了2026至2030年任期国会和各级人民议会；感谢越南党、国家领导人以及各部委、机关、地方的支持和创造的一切便利条件，帮助他圆满完成在越工作任期。塞雷贾夫大使表示，能够直接携手、共同努力、为过去一段时间两国关系发展作出贡献感到荣幸；重申蒙古国国家和人民始终重视与越南的关系，越南是蒙古国在东南亚地区的首个全面伙伴。塞雷贾夫大使相信，在越共中央总书记、国家主席苏林的领导下，越南将继续强劲发展、繁荣昌盛，越南的国际地位日益提高。



塞雷贾夫大使赞同苏林总书记、国家主席的指导意见，并强调，在当前良好关系的基础上，特别是在两国高层领导的关心和密切指导下，越蒙全面伙伴关系将不断有效、务实、全面发展，满足两国人民的愿望和共同利益，为维护地区及世界的和平、稳定、合作与发展作出贡献。塞雷贾夫大使申明，在结束任期后，无论在任何岗位上，他都将始终关注并为越蒙全面伙伴关系继续积极作出贡献。（完）

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