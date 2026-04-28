时政

越共中央总书记、国家主席苏林会见蒙古国驻越大使

4月28日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在河内接受了蒙古国驻越南特命全权大使吉吉·塞雷贾夫（Jigjee Sereejav）辞行拜会。

越共中央总书记、国家主席苏林会见蒙古国驻越大使

越通社河内——4月28日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在河内接受了蒙古国驻越南特命全权大使吉吉·塞雷贾夫（Jigjee Sereejav）辞行拜会。

苏林在会见中强调，越南始终重视发展与蒙古国的关系；建议双方继续加强各层级、各级别代表团互访与会晤，巩固政治互信；推动经贸、投资发展合作，使之与越蒙全面伙伴关系的潜力相称；加强民间交流和地方合作，最大限度利用2023年签署的双边免签协定优势；向两国人民尤其是年轻一代宣传推介两国友谊，从而为越蒙关系奠定可持续的未来基础。

吉吉·塞雷贾夫大使祝贺越南在过去一段时间取得的成就，特别是非常成功地召开了党的十四大、选举产生了2026至2030年任期国会和各级人民议会；感谢越南党、国家领导人以及各部委、机关、地方的支持和创造的一切便利条件，帮助他圆满完成在越工作任期。塞雷贾夫大使表示，能够直接携手、共同努力、为过去一段时间两国关系发展作出贡献感到荣幸；重申蒙古国国家和人民始终重视与越南的关系，越南是蒙古国在东南亚地区的首个全面伙伴。塞雷贾夫大使相信，在越共中央总书记、国家主席苏林的领导下，越南将继续强劲发展、繁荣昌盛，越南的国际地位日益提高。

塞雷贾夫大使赞同苏林总书记、国家主席的指导意见，并强调，在当前良好关系的基础上，特别是在两国高层领导的关心和密切指导下，越蒙全面伙伴关系将不断有效、务实、全面发展，满足两国人民的愿望和共同利益，为维护地区及世界的和平、稳定、合作与发展作出贡献。塞雷贾夫大使申明，在结束任期后，无论在任何岗位上，他都将始终关注并为越蒙全面伙伴关系继续积极作出贡献。（完）

越通社
#越共中央总书记 #国家主席 #苏林 #蒙古国驻越南大使 #吉吉·塞雷贾夫 #Jigjee Sereejav #辞行拜会 河内市
关注 VietnamPlus

相关新闻

更多

东盟—欧盟加强战略合作与全面互联互通

东盟—欧盟加强战略合作与全面互联互通

4月28日，第25届东盟—欧盟外长会议在文莱达鲁萨兰国首都斯里巴加湾市举行。东盟各国外长及代表、欧盟27个成员国外长及代表出席会议。越南代表团由越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠率领。

越南政府总理黎明兴看望慰问海防市伤残军人、英雄母亲

越南政府总理黎明兴看望慰问海防市伤残军人、英雄母亲

值此越南南方解放、国家统一51周年（1975年4月30日－2026年4月30日）暨五一国际劳动节之际，越南政府总理黎明兴于4月28日在海防市上香献花缅怀英雄烈士；看望慰问并向越南英雄母亲、伤残军人以及优抚家庭、贫困户和困难工人赠送慰问品。

系列经济政策于2026年5月正式生效。图自越通社

系列经济政策于2026年5月正式生效

涉及金融、环境、竞争和贸易领域的多项重要法律、议定及通知将于2026年5月全部生效，旨在完善法律框架、增强市场透明度并支持企业可持续发展。

越南代表团团长、外交部副部长黎氏秋恒在会上发言。图自越通社

越南呼吁各国严格遵守《不扩散核武器条约》三大支柱

4月27日，在联合国总部纽约举行的《不扩散核武器条约》（NPT）第十一次审议大会上，多国代表对全球安全与政治环境正面临数十年来最严峻、最复杂的挑战，特别是各冲突热点地区深表担忧，要求各国必须对NPT目标做出强有力的重新承诺，以防止核灾难的发生。

胡志明市领导上香缅怀越南英雄母亲和英雄烈士。图自越通社

胡志明市领导上香缅怀越南英雄母亲和英雄烈士

值此南方解放、国家统一（4月30日）及五·一国际劳动节之际，4月28日上午，由越共中央政治局委员、胡志明市市委书记陈流光同志率领的胡志明市市委、人民议会、人民委员会、越南祖国阵线委员会代表团，前往胡志明市烈士陵园（无名高地）上香缅怀越南英雄母亲和英雄烈士。

附图。图自越通社

越南发布反洗钱、反恐怖融资新路线图

越南政府副总理阮文胜已签发第707号决定，颁布《2026-2030年国家反洗钱、反恐怖融资和反大规模杀伤性武器扩散融资行动计划》，为亚太反洗钱工作组对越南的第三轮多边评估做准备。