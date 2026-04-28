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第二十一届东盟记者联盟大会：将人工智能与人类价值紧密衔接

以“人工智能的未来及其对新闻行业的影响”为主题的第二十一届东盟记者联盟大会在马来西亚首都吉隆坡举行。

参会代表围绕打击虚假新闻等内容开展深入探讨。图自越通社
参会代表围绕打击虚假新闻等内容开展深入探讨。图自越通社

越通社吉隆坡——以“人工智能的未来及其对新闻行业的影响”为主题的第二十一届东盟记者联盟大会在马来西亚首都吉隆坡举行。

来自印度尼西亚、泰国、菲律宾、马来西亚、越南、老挝、柬埔寨等东盟记者联盟正式成员国及来自中国、韩国等对话伙伴国记者组织代表一同与会。越共中央委员、中央宣教与民运部副部长、越南记者协会主席、《人民报》总编辑黎国明率团出席大会。

越通社驻吉隆坡记者报道，马来西亚通讯部副部长张念群（Teo Nie Ching）在开幕式上发言时强调，在数字化转型快速推进的背景下，东盟记者联盟的立场是新闻业必须坚持以人为本，人工智能只是辅助工具，而不能取代记者。她认为，新闻业的未来将取决于人工智能与人类之间的协作，因为人工智能可以更快地生成新闻，但唯有人类才能使新闻更具真实感。为了把新闻传媒事业做大做强，东盟国家媒体须深化区域合作、相互支持，并在区域共同问题的信息传播方面作出更高效的反应。

越南记者协会代表团积极参与了第二十一届东盟记者联盟大会的各项活动，并获得与会代表的高度评价。在题为“人工智能的未来及其对新闻行业的影响”的研讨会上，黎国明与马来西亚和泰国代表分享了东盟新闻机构在利用人工智能提升业务效率的同时，仍确保不削弱记者作用的现状。

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黎国明作了越南新闻行业发展情况的国别报告。图自越通社

代表们强调，使用人工智能是新闻编辑部清晰地了解受众、丰富文章内容并实现精准分发的必然路径。但高质量、具备专业性和人文关怀的新闻内容，才是主流媒体与社交媒体平台竞争的关键所在。

在东盟记者联盟执委会会议上，黎国明作了越南新闻行业发展情况的国别报告，强调同步推进政治体系与新闻机构整合与精简的工作。他指出，越南新闻业在跨平台新闻内容协同生产方面持续取得显著进展，正逐步实现实质性的数字化转型，特别是人工智能技术已广泛应用于出版流程中各个环节。在东盟地区，越南记者协会与各国合作伙伴开展业务交流，并向东盟记者联盟提出促进数字化新闻编辑部管理技能分享、合作打击虚假新闻，发挥东盟记者联盟的组织作用等建议。

东盟记者联盟(CAJ)于1975年在印度尼西亚雅加达成立，作为东盟各国记者之间重要的沟通与合作渠道，致力于促进区域内民众之间的相互理解。

第二十一届东盟记者联盟大会框架内的各项活动将持续至4月30日。（完）

越通社
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