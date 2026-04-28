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4·30南方解放、国家统一51周年：党和国家领导人拜谒胡志明主席陵

值此南方解放、国家统一51周年之际，4月28日上午，越共中央委员会、国家主席、国会、政府、越南祖国阵线中央委员会代表团前往胡志明主席陵敬献花圈，入陵瞻仰胡志明主席遗容，并在北山路英雄烈士纪念碑进香缅怀英烈。

党和国家领导人拜谒胡志明主席陵。图自越通社
党和国家领导人拜谒胡志明主席陵。图自越通社

越通社河内 ——值此南方解放、国家统一51周年之际，4月28日上午，越共中央委员会、国家主席、国会、政府、越南祖国阵线中央委员会代表团前往胡志明主席陵敬献花圈，入陵瞻仰胡志明主席遗容，并在北山路英雄烈士纪念碑进香缅怀英烈。

出席上述活动的有：越共中央总书记、国家主席苏林；国会主席陈青敏；政府总理黎明兴；中央书记处常务书记陈锦秀；中央书记处书记、越南祖国阵线中央委员会主席裴氏明怀等党和国家领导人、原领导人以及中央各部委、团体领导。

在胡志明主席英灵前，代表团对胡志明主席为党和民族的革命事业作出的巨大贡献表达了无限感激，虔诚缅怀。代表团花圈缎带上写着：“世世代代铭记伟大胡志明主席的功勋”。

国家历史永远铭记 1975 年 4 月 30 日 11 时 30 分的历史性时刻——革命旗帜在独立宫顶上飘扬，标志着南方完全解放，越南山河实现统一。

解放 51 年后，在光荣的革命旗帜下，全党、全民、全军同心协力，克服一切艰难险阻，在建设和发展国家进程中逐步取得了巨大胜利。

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党和国家领导人在北山路英雄烈士纪念碑前缅怀英烈。图自越通社

回望民族英勇的历史征程，结合越共十四大的成功以及第十六届国会代表和 2026-2031 年任期各级人民议会代表选举的顺利举行，我们更加坚定信心，接续奋斗，创造更伟大、更辉煌的成就，推动国家日益发展，全力建设和保卫社会主义国家，带领国家进入新时代——民族奋发图强的纪元。

随后，中央军委-国防部、中央公安党委-公安部、河内市委、人民议会、人民委员会等代表团敬献花圈，入陵瞻仰胡志明主席遗容。

接着，党和国家领导人代表团前往北山路英雄烈士纪念碑敬献花圈、上香缅怀英雄烈士。

在庄严的气氛中，党和国家领导人深切缅怀为祖国的独立、自由，为人民幸福不惜流血牺牲、英勇战斗的英烈。代表团花圈缎带上写着：“世世代代铭记英雄烈士的功勋”。

当天上午，中央军委-国防部、中央公安党委-公安部、河内市委、人民议会、人民委员会等代表团也在北山路英雄烈士纪念碑前上香缅怀英烈。（完）

越南党和国家领导人入陵瞻仰胡志明主席

越南党和国家领导人入陵瞻仰胡志明主席

值此纪念越南南方解放、国家统一51周年（1975年4月30日 – 2026年4月30日）之际，2026年4月28日上午，越共中央委员会、国家主席、国会、政府、越南祖国阵线中央委员会及河内市各部委的代表团前往胡志明主席陵，敬献花圈并进陵瞻仰。

越通社
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