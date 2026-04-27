☕️越通社新闻下午茶（2026.4.27）

越共中央总书记、国家主席苏林和中央工作代表团前往新安会乡看望慰问越南英雄母亲黄氏乐。图自越通社

越通社河内 ——值此南方解放、国家统一51周年之际，越共中央总书记、国家主席苏林同中央工作代表团于4月27日上午在西宁省新边烈士陵园（另称82号丘烈士陵园）进香、鲜花，缅怀为民族解放、国家统一事业英勇牺牲的各位英烈。全文



·4月27日，越共中央总书记、国家主席苏林与中央工作代表团在胡志明市与胡志明市市委常委会举行工作会议，讨论庆祝胡志明市以胡志明主席名字命名50周年筹备情况，越共十四大决议落实情况，胡志明市发展规划，2026年前4个月经济社会发展情况和“两位数”经济增长计划，民生保障工作，两级地方政府模式实施情况初步总结，以及该市当前面临的困难、障碍和建议。 全文

·据越通社记者从澳门发回的报道，旅居澳门越南人协会4月26日在澳门十六铺索菲特酒店举行越南南方解放、国家统一51周年（1975年4月30日－2026年4月30日）、国际劳动节（5月1日）以及协会成立4周年纪念活动。当地政府代表、领事团成员及广大越侨同胞一同出席了活动。 全文

越南驻香港兼驻澳门总领事黎德幸在活动上发表讲话。图自越通社

·值此纪念越南南方解放、国家统一51周年（1975年4月30日－2026年4月30日）之际，4月27日上午，越共中央总书记、国家主席苏林率中央工作代表团在胡志明市看望慰问原越共中央政治局委员、原国家主席阮明哲、张晋创和原政府总理阮晋勇。当天，苏林一行走访慰问了胡志明市工人、劳动者和优抚对象。 全文



·在《不扩散核武器条约》（NPT）第十一次审议大会召开前夕，越南常驻联合国代表团团长、大会候任主席杜雄越大使举行了国际媒体见面会。 全文

·值此越南南方解放、国家统一51周年暨五一国际劳动节之际，4月27日上午，由越共中央政治局委员、中央书记处书记、祖国阵线中央委员会主席裴氏明怀率领的党和国家领导工作代表团前往宁平省走访慰问越南英雄母亲、武装力量英雄、优抚对象家庭、贫困户、处境困难劳动者并向他们送上慰问品。 全文

·据河内市旅游局统计数据显示，2026年4月，赴首都河内的游客约达309万人次，同比增长13.3%。其中，国际游客约78万人次，增长6.9%。旅游收入预计达12.65万亿越盾（折合人民币33.3亿元），增长11.2%。 全文

参观文庙-国子监的游客。图自越通社

·近日，越南驻保加利亚大使馆同欧洲越南文化与旅游协会（VNCT）联合以线上线下相结合方式举办2026年越南—保加利亚旅游论坛。



·4月26日，由邦美蜀咖啡协会主办的第八届2026年越南精品咖啡大赛（Vietnam Amazing Cup 2026）颁奖典礼在得乐省举行。



·在2026年雄王祭祖日暨雄王庙会期间，富寿省接待游客量显著增长，进一步彰显该省作为越南最具代表性文化—信仰旅游目的地和民族历史根源汇聚地的地位。



·4月26日晚，越南U17国家队在出色夺得2026年东南亚U17足球锦标赛冠军后回国，受到球迷热烈欢迎。（完）