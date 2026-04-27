时政

☕️越通社新闻下午茶（2026.4.27）

越通社新闻下午茶为您梳理今日主要资讯，每天一分钟，知晓天下事！

vna-potal-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-tham-me-viet-nam-anh-hung-tai-tp-ho-chi-minh-8727681.jpg
越共中央总书记、国家主席苏林和中央工作代表团前往新安会乡看望慰问越南英雄母亲黄氏乐。图自越通社

越通社河内 ——值此南方解放、国家统一51周年之际，越共中央总书记、国家主席苏林同中央工作代表团于4月27日上午在西宁省新边烈士陵园（另称82号丘烈士陵园）进香、鲜花，缅怀为民族解放、国家统一事业英勇牺牲的各位英烈。全文

·4月27日，越共中央总书记、国家主席苏林与中央工作代表团在胡志明市与胡志明市市委常委会举行工作会议，讨论庆祝胡志明市以胡志明主席名字命名50周年筹备情况，越共十四大决议落实情况，胡志明市发展规划，2026年前4个月经济社会发展情况和“两位数”经济增长计划，民生保障工作，两级地方政府模式实施情况初步总结，以及该市当前面临的困难、障碍和建议。 全文

·据越通社记者从澳门发回的报道，旅居澳门越南人协会4月26日在澳门十六铺索菲特酒店举行越南南方解放、国家统一51周年（1975年4月30日－2026年4月30日）、国际劳动节（5月1日）以及协会成立4周年纪念活动。当地政府代表、领事团成员及广大越侨同胞一同出席了活动。 全文

vna-potal-ky-niem-51-nam-thong-nhat-dat-nuoc-tai-macau-trung-quoc-8727618.jpg
越南驻香港兼驻澳门总领事黎德幸在活动上发表讲话。图自越通社

·值此纪念越南南方解放、国家统一51周年（1975年4月30日－2026年4月30日）之际，4月27日上午，越共中央总书记、国家主席苏林率中央工作代表团在胡志明市看望慰问原越共中央政治局委员、原国家主席阮明哲、张晋创和原政府总理阮晋勇。当天，苏林一行走访慰问了胡志明市工人、劳动者和优抚对象。 全文

·在《不扩散核武器条约》（NPT）第十一次审议大会召开前夕，越南常驻联合国代表团团长、大会候任主席杜雄越大使举行了国际媒体见面会。 全文

·值此越南南方解放、国家统一51周年暨五一国际劳动节之际，4月27日上午，由越共中央政治局委员、中央书记处书记、祖国阵线中央委员会主席裴氏明怀率领的党和国家领导工作代表团前往宁平省走访慰问越南英雄母亲、武装力量英雄、优抚对象家庭、贫困户、处境困难劳动者并向他们送上慰问品。 全文

·据河内市旅游局统计数据显示，2026年4月，赴首都河内的游客约达309万人次，同比增长13.3%。其中，国际游客约78万人次，增长6.9%。旅游收入预计达12.65万亿越盾（折合人民币33.3亿元），增长11.2%。 全文

vnanet-potal-dong-dao-nguoi-dan-va-du-khach-tan-huong-ky-nghi-tet-duong-lich-2026-8508606.jpg
参观文庙-国子监的游客。图自越通社

·近日，越南驻保加利亚大使馆同欧洲越南文化与旅游协会（VNCT）联合以线上线下相结合方式举办2026年越南—保加利亚旅游论坛。

·4月26日，由邦美蜀咖啡协会主办的第八届2026年越南精品咖啡大赛（Vietnam Amazing Cup 2026）颁奖典礼在得乐省举行。

·在2026年雄王祭祖日暨雄王庙会期间，富寿省接待游客量显著增长，进一步彰显该省作为越南最具代表性文化—信仰旅游目的地和民族历史根源汇聚地的地位。

·4月26日晚，越南U17国家队在出色夺得2026年东南亚U17足球锦标赛冠军后回国，受到球迷热烈欢迎。（完）

越通社
#下午茶
关注 VietnamPlus

相关新闻

更多

越共中央政治局委员、中央书记处书记、祖国阵线中央委员会主席裴氏明怀看望慰问越南英雄母亲陈氏策。图自越通社

南方解放、国家统一51周年：越南领导开展优抚家庭与困难群众走访慰问活动

值此越南南方解放、国家统一51周年暨五一国际劳动节之际，4月27日上午，由越共中央政治局委员、中央书记处书记、祖国阵线中央委员会主席裴氏明怀率领的党和国家领导工作代表团前往宁平省走访慰问越南英雄母亲、武装力量英雄、优抚对象家庭、贫困户、处境困难劳动者并向他们送上慰问品。

越南驻香港兼驻澳门总领事黎德幸在活动上发表讲话。图自越通社

越南南方解放、国家统一51周年纪念活动在澳门举行

据越通社记者从澳门发回的报道，旅居澳门越南人协会4月26日在澳门十六铺索菲特酒店举行越南南方解放、国家统一51周年（1975年4月30日－2026年4月30日）、国际劳动节（5月1日）以及协会成立4周年纪念活动。当地政府代表、领事团成员及广大越侨同胞一同出席了活动。

苏林总书记向武文杰总理进香。图自越通社

越共中央总书记、国家主席苏林上香缅怀历代领导人

值此纪念越南南方解放、国家统一51周年（1975. 4.30~2026.4.30）之际，4月26日下午，越共中央总书记、国家主席苏林率领中央工作代表团在胡志明市分别向黎笋总书记、阮文灵总书记、越南国务委员会主席武志功、国家主席黎德英、部长会议主席范雄和政府总理武文杰等历代前辈领导人献花上香。

代表团由自22个国家的48名海外侨胞，以及部分机关、单位、企业代表、文艺工作者和国内记者组成。图自越通社

探访长沙群岛与DK1海上高脚屋：凝聚侨胞力量，情系祖国海岛

据越南外交部海外越南人国家委员会4月24日的消息，从4月17日至23日，KN-490号渔政船驶离金兰国际港，搭载由来自22个国家的48名海外侨胞，以及部分机关、单位、企业代表、文艺工作者和国内记者组成的第10号工作组前往长沙群岛和DK1海上高脚屋进行访问。

出席会议的越南代表团。图自越通社

越南在联合国介绍将地雷行动与可持续发展相结合的方法

4月24日，越南-韩国和平村项目（KVPVP）在第二十九届国际地雷行动国家主管机构主任及联合国顾问会议（NDM-UN29）上分享了越南将地雷后果克服工作与可持续发展相结合的经验，从而肯定了排雷行动作为促进长期发展成果重要因素的作用。