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越南发布反洗钱、反恐怖融资新路线图

越南政府副总理阮文胜已签发第707号决定，颁布《2026-2030年国家反洗钱、反恐怖融资和反大规模杀伤性武器扩散融资行动计划》，为亚太反洗钱工作组对越南的第三轮多边评估做准备。

附图。图自越通社
附图。图自越通社

越通社河内——越南政府副总理阮文胜已签发第707号决定，颁布《2026-2030年国家反洗钱、反恐怖融资和反大规模杀伤性武器扩散融资行动计划》，为亚太反洗钱工作组对越南的第三轮多边评估做准备。

为多边评估做好充分准备

该行动计划旨在落实越南政府对国际组织的承诺，建立有效的反洗钱、反恐怖融资机制，同时保护国家利益，有助于打击腐败和洗钱犯罪，提高金融系统的稳定性，促进经济增长。

完善法律体系，提高反洗钱、反恐怖融资和反大规模杀伤性武器扩散融资工作的效率，满足国际标准，包括反洗钱金融行动特别工作组（FATF）的40项建议和联合国的各项要求。

满足联合国以及越南是其成员或参与、承认的国际组织的要求，并为预计于2028年进行的亚太反洗钱工作组多边评估做好充分准备。

完善反洗钱、反恐怖融资法律框架

行动计划重点通过解决与洗钱、恐怖融资和大规模杀伤性武器扩散融资行为刑事化相关的不足来完善法律框架；完善资产没收机制，加强刑事司法互助。

同时，部署措施处理反洗钱金融行动特别工作组在亚太反洗钱工作组多边评估后提出的建议，包括根据联合国安理会决议采取的金融制裁措施；加强对金融机构、相关非金融行业和职业组织与个人的预防措施。

行动计划还要求完善对金融机构、非营利性组织的许可、监督和制裁规定；按照国际标准提高法人和法律安排的透明度。

加强洗钱、恐怖融资犯罪的调查、起诉、审判工作

关于提高执法效率，行动计划要求进行国家洗钱、恐怖融资和大规模杀伤性武器扩散融资风险评估；加强国际合作以交换信息并协助处理犯罪所得资产。

基于风险原则加强对金融机构、虚拟资产服务提供商以及相关非金融行业和职业组织与个人的检查、督查、监督；确保能获取法人的受益所有人信息，以服务于反洗钱工作。

行动计划强调确保主管部门能够获取和有效利用金融情报信息，以服务于洗钱、恐怖融资和上游犯罪的调查、起诉、审判；大力推进犯罪所得资金、资产的追回，并适用严厉、具有震慑力的刑罚。

此外，加强对高风险非营利性组织的监督，加强宣传、培训以提高认识；同时及时采取阻止为扩散大规模杀伤性武器而募集、转移和使用资金、资产的措施，确保各职能部门之间建立有效的协调机制。（完）

越通社
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