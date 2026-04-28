越南主持《不扩散核武器条约》缔约方第11次审议大会

越通社河内——《不扩散核武器条约》缔约方第11次审议大会于当地时间4月27日在纽约联合国总部正式开幕。越南代表主持会议，成为在维护关于核裁军与核不扩散的国际法律基础努力中的重要里程碑。



越通社驻纽约记者报道，在越南常驻联合国代表团团长、大会候任主席杜雄越大使的主持下，本届审议大会将于4月27日至5月22日举行。开幕式吸引来自191个《不扩散核武器条约》缔约国的跨级别代表出席并致辞，其中包括多国外交部长、大使、国际组织负责人及观察员。



会议现场。图自越通社

联合国秘书长古特雷斯在发言中呼吁各缔约国重新承诺严格履行《不扩散核武器条约》的三大支柱：即不扩散核武器、核裁军以及和平利用核能合作。古特雷斯还特别强调了国家间建立信任、促进战略对话以及防止削弱《不扩散核武器条约》行为的重要性。



联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯对越南担任大会主席国表示欢迎，认为这是发展中国家在全球裁军进程中发挥更强有力声音的机会。古特雷斯还强调了联合国对确保第十一次审议大会取得务实且一致的成果的坚定支持。



作为大会主席国，越南展现了积极的贡献与周密的准备。杜雄越大使在会议前夕致辞中强调了建设性精神、对话及多边合作，并重申了越南支持全面、非歧视性核裁军的一贯立场。作为一个不拥有核武器但遭受化学战争严重影响并渴望持久和平的国家，越南承诺将促进缔约国间的团结，特别是发挥发展中国家声音的作用，旨在建设一个无核武器的世界。（完）