2026年第一季度流入越南的外资注册总额同比增长42.9%

在胡志明市乃至越南国内经济面临维持可持续增长势头新要求的背景下，该市工业制造业显示出吸引外资企业寻求技术转让机遇的势头。这不仅为国内企业接触新机械设备创造有利条件，也带动整个越南工业制造业向可持续发展、数字化转型和生产绿色化迈进。