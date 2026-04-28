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2026年第一季度流入越南的外资注册总额同比增长42.9%

截至2026年3月31日，包括新批注册资金、追加资金以及外国投资者出资和购股股份等流入越南的外国注册投资总额达到152亿美元，同比增长42.9%。

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#外国直接投资(FDI) #FDI #吸引外资 #68号决议
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