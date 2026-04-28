经济

数字技术助力OCOP产品开拓新市场

数字化转型正成为“延伸的手臂”，助力OCOP（“一乡一品”计划）主体优化产品价值并拓宽发展空间。从生产流程透明化到推动数字平台消费，技术不仅改变了传统经营模式，还促进了农村经济结构向可持续价值链连接方向转型。

宁平省海盛乡强罗有限责任公司的电商平台直播活动。图自越通社
宁平省海盛乡强罗有限责任公司的电商平台直播活动。图自越通社

越通社河内——数字化转型正成为“延伸的手臂”，助力OCOP（“一乡一品”计划）主体优化产品价值并拓宽发展空间。从生产流程透明化到推动数字平台消费，技术不仅改变了传统经营模式，还促进了农村经济结构向可持续价值链连接方向转型。

用数字产品为土特产“注入灵魂”

从事商业化黑鱼养殖十余年的胡氏春梅女士（安江省平和乡玉儿黑鱼干厂主）实现了令人瞩目的转型。从黑鱼养殖原料出发，她成功开发了2024年达到OCOP三星级标准的特产。

由于不满足于传统做法，她主动实现了产品多样化，推出了一日干、鱼片干、鱼丝干、鱼颊干等产品，价格在20万至25万越南盾/公斤之间。特别是将产品推向了Shopee、TikTok Shop等电商平台和社交网络，使销量大幅增长。目前，该厂每月销量近1吨，同时为当地数十名劳动者创造了就业机会，月均收入达300万至500万越盾。

在宁平省南里乡，仁厚炖鱼产品也在有效利用数字平台拓展市场。各生产厂通过在Facebook、Zalo、TikTok等平台加大推广力度，吸引了大量粉丝和客户。

典型代表是陈氏秋红女士的TikTok频道“志哥（Anh Chí）之乡的炖鱼”，目前已拥有超过9.4万名粉丝，多条视频播放量达数百万次。得益于此，该厂每月售出近1500煲炖鱼。此外，包装中真空吸塑技术的应用也延长了产品的保质期，为远距离运输提供了便利。

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宁平省南里乡仁厚炖鱼产品也在有效利用数字平台拓展市场。图自越通社

农村经济的新支柱

近年来，越来越多的企业、合作社和生产商参与符合OCOP标准的产品开发，进而促进了农业生产从零散经营向具有溯源性且满足市场需求的值链连接转型。

据农业与环境部称，截至2026年4月中旬，全国共有2万多种产品获得OCOP三星级及以上认定，其中126种产品达到五星级，涵盖10600多个主体。主体结构丰富多样，包括合作社、小微企业、经营户和合作组。

农业与环境部副部长陈青南评价道，OCOP 计划已成为推动农村经济发展并结合新农村建设的核心方案之一。值得关注的是，数字技术不仅助力产品推广，还提升了产品价值。电子溯源系统帮助消费者轻松查验产地和生产流程信息，从而增强了信任感，并使其愿意支付更高的价格。

未来，与数字化转型相结合的OCOP产品不仅是商品，而且是“文化大使”，讲述着越南土地、人民和身份认同的故事。

目前，农业与环境部正在制定新的OCOP评定标准，旨在提高质量、创新评价方式，为该计划在 2026-2035 年阶段的强劲发展创造动力。（完）

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