Vietnam+ (VietnamPlus)
Tiếng Việt
English
Français
Español
中文
Русский
Multimedia
图片
图表新闻
Mega Story
视频
播客
海防市黎益木坊美同的铸造业已有数百年历史，在村中世代相传。图自越通社
铸铁在炉中以约1200至1500摄氏度高温加热，直至完全熔化。图自越通社
将熔化的铁水注入铸模的工序。图自越通社
高温金属被倒入模具，这一环节需要多人配合且技术要求较高。图自越通社
浇注完成后，工人拆模取出成品。图自越通社
工人需在高温环境中连续作业数小时。图自越通社
铸铁锅产品规格多样，从小到大应有尽有。图自越通社
拆模后的冷却工序，冷却时间根据产品尺寸从30分钟到数小时不等。图自越通社
产品需经过打磨、切割和车削等工序，以达到精度与美观要求。图自越通社
铸造业是当地的支柱经济产业，为数千名本地劳动者提供了就业机会。图自越通社
美同铸铁手工艺村——百年炉火不熄，铸就新价值
美同铸铁工艺村不仅传承了传统手工技艺的精髓，也成为当地经济发展的重要动力，创造就业机会，助力提升“港城” （海防市）居民的收入。
2026年04月27日星期一 09:00
Facebook
Twitter
收藏
打印
Copy link
关注 VietnamPlus
#铸铁
#钢铁
#手工艺村
#80号决议
相关新闻
越南钢铁行业实现可持续发展
17/10/2025 01:00
VIN集团宣布成立钢铁制造公司VinMetal
09/10/2025 02:45
DK1海上高脚屋——大陆架上的“钢铁堡垒”
02/08/2025 17:26
越南钢铁企业重回增长轨道
16/07/2025 09:38
和发集团最大吨位货船已投入运营
04/07/2025 14:06
越南全国各地隆重举行雄王祭祀大典
26/04/2026 14:04
独具特色的雄王庙迎轿仪式
26/04/2026 09:00
越共中央总书记、国家主席苏林进香缅怀历代雄王
26/04/2026 08:55
“脸谱绘制”——越南丛剧艺术的灵魂
25/04/2026 09:00
韩国总统李在明偕夫人在还剑湖畔漫步
24/04/2026 08:15
岘港将海洋经济作为可持续增长战略中的支柱产业
24/04/2026 08:15
越共中央总书记、国家主席夫人同韩国总统夫人一同参观越南民族学博物馆
23/04/2026 18:25
江溪茶：从高山遗产迈向越南国家品牌
23/04/2026 08:15
越共中央总书记、国家主席苏林与韩国总统李在明举行会谈
22/04/2026 17:52
清明节：弘扬孝道文化、继承传统美德
22/04/2026 11:33
安江省富国特区接待国际游客逾100万人次
22/04/2026 08:15
韩国总统李在明与夫人抵达河内开始对越南进行国事访问
21/04/2026 19:36
机动警察——守护万家安宁及社会稳定的钢铁盾牌
21/04/2026 08:15
波克朗加莱塔：庆和省占婆建筑的历史印记
20/04/2026 08:15
草洲岛——在浩瀚海域中苏醒的“绿色明珠”
19/04/2026 09:00
走进顺化国学高中：古都中心的百年古典建筑地标
18/04/2026 09:00
越共中央总书记、国家主席苏林走访中国—东盟国家人工智能应用合作中心
17/04/2026 09:59
同塔省应用现代科技：无人机、摄像头助力森林防火
17/04/2026 08:15
龙八亚麻纺织村：越南苗族传统工艺保护与社会保障的典范
16/04/2026 08:15
中共中央总书记、国家主席习近平与越共中央总书记、国家主席苏林举行会谈
15/04/2026 10:45
下载更多
主页
时政
时评
国际
经济
社会
体育
文化
科技
环保
旅游
媒体中心
Mega Story
图表新闻
图片
视频
播客