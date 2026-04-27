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海防市黎益木坊美同的铸造业已有数百年历史，在村中世代相传。图自越通社
海防市黎益木坊美同的铸造业已有数百年历史，在村中世代相传。图自越通社
铸铁在炉中以约1200至1500摄氏度高温加热，直至完全熔化。图自越通社
铸铁在炉中以约1200至1500摄氏度高温加热，直至完全熔化。图自越通社
将熔化的铁水注入铸模的工序。图自越通社
将熔化的铁水注入铸模的工序。图自越通社
高温金属被倒入模具，这一环节需要多人配合且技术要求较高。图自越通社
高温金属被倒入模具，这一环节需要多人配合且技术要求较高。图自越通社
浇注完成后，工人拆模取出成品。图自越通社
浇注完成后，工人拆模取出成品。图自越通社
工人需在高温环境中连续作业数小时。图自越通社
工人需在高温环境中连续作业数小时。图自越通社
铸铁锅产品规格多样，从小到大应有尽有。图自越通社
铸铁锅产品规格多样，从小到大应有尽有。图自越通社
拆模后的冷却工序，冷却时间根据产品尺寸从30分钟到数小时不等。图自越通社
拆模后的冷却工序，冷却时间根据产品尺寸从30分钟到数小时不等。图自越通社
产品需经过打磨、切割和车削等工序，以达到精度与美观要求。图自越通社
产品需经过打磨、切割和车削等工序，以达到精度与美观要求。图自越通社
铸造业是当地的支柱经济产业，为数千名本地劳动者提供了就业机会。图自越通社
铸造业是当地的支柱经济产业，为数千名本地劳动者提供了就业机会。图自越通社
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美同铸铁手工艺村——百年炉火不熄，铸就新价值

美同铸铁工艺村不仅传承了传统手工技艺的精髓，也成为当地经济发展的重要动力，创造就业机会，助力提升“港城” （海防市）居民的收入。

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#铸铁 #钢铁 #手工艺村 #80号决议

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