数十亿美元资金涌入胡志明市数据基础设施

越通社河内 ——胡志明市正见证外国直接投资资金加速涌入高科技领域，尤其是作为数字经济核心平台之一的数据基础设施。



多个大型项目获批



近日，胡志明市人民委员会向位于西贡高科技园区（SHTP）的4个项目颁发投资注册证书，总投资额超过12.3亿美元，重点集中在数据中心、生物技术及智能电子设备等领域。



其中，两项超大规模数据中心项目尤为引人注目：Evolution DC VN HCMC数据中心项目，由新加坡投资方联合实施，总投资超过5.08亿美元，设计容量为52兆瓦；Starmason数据中心综合体项目，总投资超过4.8亿美元。



此前，胡志明市积极推进多个相关大型项目。3月11日，市科技厅与Accelerated Infrastructure Capital（AIC）公司签署谅解备忘录，在新富中工业园区建设人工智能数据中心，预计总投资约21亿美元，计划于2027年第一季度末完成资金拨付。



此外，2026年2月初，阿联酋G42集团与越南合作伙伴签署了框架协议，在胡志明市开发超大规模数据中心系统，总投资约20亿美元。



数据基础设施成为吸引外资新亮点



一系列数十亿美元规模项目的出现，表明数据基础设施正成为胡志明市吸引FDI的新热点，主要受云计算、人工智能及数字化转型需求快速增长的推动。

胡志明市科技局与加速基础设施资本公司（AIC）的领导签署一份合作谅解备忘录，内容涉及在新富中工业园投资建设人工智能（AI）数据中心。图自越通社

据Cushman & Wakefield 2026年4月发布的报告，越南数据中心建设成本约为每兆瓦570万至870万美元，平均为720万美元/兆瓦，年成本涨幅约为3.8%，在区域内具有竞争力。



越南被视为具备巨大潜力的新兴市场，凭借相对合理的投资成本及快速增长的数字经济需求。在区域内部分市场面临土地和电力资源限制的背景下，胡志明市若能保障基础设施条件，将成为有吸引力的替代选择。



目前，胡志明市在行政区划扩大后拥有较为充足的工业用地，可满足数十公顷规模的数据中心项目需求。同时，投资审批流程的提速也进一步增强了对投资者的吸引力。



2026年第一季度，西贡高科技园区吸引超过12.3亿美元投资。大型高科技项目的落地，体现出胡志明市向知识经济和绿色工业模式转型的趋势，同时也显示出该市在优化投资环境、吸引稳定外资方面的努力。（完）