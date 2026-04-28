https://longform.vietnamplus.vn/article-1239.html
数字技术助力OCOP产品开拓新市场
数字化转型正成为“延伸的手臂”，助力OCOP（“一乡一品”计划）主体优化产品价值并拓宽发展空间。从生产流程透明化到推动数字平台消费，技术不仅改变了传统经营模式，还促进了农村经济结构向可持续价值链连接方向转型。
2026年初，流入越南的外资不仅在规模上增长，而且迅速转向高科技、数据和绿色生产领域。这一转变既为提升越南在全球价值链中的地位带来机遇，也提出了紧迫要求，即必须筛选和提升外资质量。
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数字化转型正成为“延伸的手臂”，助力OCOP（“一乡一品”计划）主体优化产品价值并拓宽发展空间。从生产流程透明化到推动数字平台消费，技术不仅改变了传统经营模式，还促进了农村经济结构向可持续价值链连接方向转型。
随着政府总理批准区域规划调整以及国会刚通过的特殊发展机制，岘港正迎来成为越南乃至东南亚地区大型经济社会中心的黄金时期，确立了地区生产总值年均增长11%至12%的目标。
2026年科技-文化-旅游周暨首届“九龙江三角洲美味大米”比赛开幕式4月25日晚在金瓯省举行。
为确保雄王祭祖日、南方解放日（4月30日）及国际劳动节（5月1日）期间首都市民的出行需求，河内运输总公司（Transerco）近日全面部署并启动了公共汽车客运服务保障方案。
4月25日，越南政府副总理胡国勇签发了政府总理第34/CĐ-TTg号电文，要求彻底解决打击非法、不报告和不受管制（IUU）的海洋捕捞中存在的问题和不足。
2026年第一季度，越南与新加坡双边贸易保持强劲增长势头。值得关注的是，各主力商品组进出口额均实现正增长。这表明在当前复杂多变的国际背景下，两国正趋于深度参与全球价值链，且双方贸易合作呈现出较高的趋同性。
越南拥有丰富的药材资源，经济潜力巨大。然而，当前的趋势已不再局限于生产药品和功能性食品，而是正向化妆品、食品和饮料及体验式旅游领域扩展。将这一资源转化为高附加值的经济产业已成为核心战略。
经过长时间停产，2026年初，榕桔生物燃料厂重新启动并生产出首批E100产品。
4月23日下午，北宁省人民委员会与越南工商联合会（VCCI）在北宁省京北文化中心联合举行主题为“迈向全球可持续供应链”的“2026年FDI对接论坛”。
4月23日下午，越南政府副总理阮文胜在政府驻地就部署国际金融中心活动与各部委、行业及胡志明市、岘港市领导举行会议。
东盟与中日韩宏观经济研究办公室（简称AMRO）于4月24日发布关于越南经济前景的新闻公报，其中强调，在世界局势动荡不安的背景下，越南经济仍保持强劲增长势头。
越南政府总理黎明兴24日上午主持召开全国促进2026年公共投资资本分配与拨付工作会议。
墨西哥经济部（SE）更新了合格钢铁工厂名单，其中将两家越南钢铁企业在被移出该国进口管控体系近一年后重新列入名单。这一举措有助于在该拉美国家加强对进口钢铁原产地及技术标准监管的背景下，部分恢复两国之间的钢铁贸易流通。
2025年，越南罗非鱼出口额达9900万美元，较2024年增长超140%，仅2026年第一季度，这一数字已达到3500万美元，较2025年同期增长近190%，标志着越南罗非鱼出口正步入增长“快车道”。
根据第一太平戴维斯（Savills）刚刚发布的全球增长最快城市指数（Growth Hubs Index），越南两大城市河内与胡志明市位列未来十年全球增长潜力前列，反映了越南在区域价值链中日益明确的作用。
越共中央政治局委员、政府常务副总理范嘉足近日与建设部、相关部门及河内市、胡志明市领导举行了工作会议，旨在推动北南高速铁路（HSR）及其他重要铁路项目的实施进程。
越南与印度都是充满活力的经济体，在纺织服装和皮革制鞋价值链中具有高度互补性。
22日晚，2026年雄王展销会在富寿省越池坊雄王广场正式开幕，吸引了众多代表、企业及民众参加。当天，“2026年祖地-富寿旅游色彩”主题活动也正式开幕。
4月23日下午，越南政府总理黎明兴与韩国总统李在明在河内共同出席主题为“提升工业、投资与科技合作伙伴关系”的越韩经济论坛。论坛上，两国企业共签署并交换了涉及各领域的73份合作备忘录。
越南外交部发言人范秋姮表示，越南政府一直主动同步实施多项解决方案，旨在确保国家能源安全，绝不让民众生产生活出现燃料短缺状况。