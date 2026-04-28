经济

外资加速涌入越南

2026年初，流入越南的外资不仅在规模上增长，而且迅速转向高科技、数据和绿色生产领域。这一转变既为提升越南在全球价值链中的地位带来机遇，也提出了紧迫要求，即必须筛选和提升外资质量。

流入越南的外资不仅在规模上增长，而且迅速转向高科技、数据和绿色生产领域。图自越通社
流入越南的外资不仅在规模上增长，而且迅速转向高科技、数据和绿色生产领域。图自越通社

https://longform.vietnamplus.vn/article-1239.html

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宁平省海盛乡强罗有限责任公司的电商平台直播活动。图自越通社

数字技术助力OCOP产品开拓新市场

数字化转型正成为“延伸的手臂”，助力OCOP（“一乡一品”计划）主体优化产品价值并拓宽发展空间。从生产流程透明化到推动数字平台消费，技术不仅改变了传统经营模式，还促进了农村经济结构向可持续价值链连接方向转型。

游客在岘港街道上漫步。图自越通社

岘港迎来实现两位数增长的黄金时期

随着政府总理批准区域规划调整以及国会刚通过的特殊发展机制，岘港正迎来成为越南乃至东南亚地区大型经济社会中心的黄金时期，确立了地区生产总值年均增长11%至12%的目标。

盖梅港群所属的吉马林（Gemalink）国际码头。图自越通社

越南与新加坡在动荡背景下深度参与全球价值链

2026年第一季度，越南与新加坡双边贸易保持强劲增长势头。值得关注的是，各主力商品组进出口额均实现正增长。这表明在当前复杂多变的国际背景下，两国正趋于深度参与全球价值链，且双方贸易合作呈现出较高的趋同性。

蒲末药料股份公司专家和人员。图自越通社

挖掘越南药材多元化利用潜力

越南拥有丰富的药材资源，经济潜力巨大。然而，当前的趋势已不再局限于生产药品和功能性食品，而是正向化妆品、食品和饮料及体验式旅游领域扩展。将这一资源转化为高附加值的经济产业已成为核心战略。

附图 图自越通社

墨西哥重新将两家越南钢铁企业列入进口管控体系合格名单

墨西哥经济部（SE）更新了合格钢铁工厂名单，其中将两家越南钢铁企业在被移出该国进口管控体系近一年后重新列入名单。这一举措有助于在该拉美国家加强对进口钢铁原产地及技术标准监管的背景下，部分恢复两国之间的钢铁贸易流通。

附图 图自VASEP

越南罗非鱼出口步入新增长“快车道”

2025年，越南罗非鱼出口额达9900万美元，较2024年增长超140%，仅2026年第一季度，这一数字已达到3500万美元，较2025年同期增长近190%，标志着越南罗非鱼出口正步入增长“快车道”。

胡志明市的一角。图自越通社

胡志明市与河内跻身全球增长最快城市五强

根据第一太平戴维斯（Savills）刚刚发布的全球增长最快城市指数（Growth Hubs Index），越南两大城市河内与胡志明市位列未来十年全球增长潜力前列，反映了越南在区域价值链中日益明确的作用。