Vietnam+ (VietnamPlus)
Tiếng Việt
English
Français
Español
中文
Русский
Multimedia
图片
图表新闻
Mega Story
视频
播客
北花村现存约100座传统夯土老屋。这些房屋采用黏性较高的泥土，按照传统工艺建造，历经岁月依然坚固耐用。点缀于群山之间的层层稻田，与古朴民居共同勾勒出一幅和谐而富有高地特色的自然画卷。图自 越通社
从高空俯瞰，村落蜿蜒曲折的小路与自然地形融为一体，展现出典型的山区村寨格局。图自 越通社
阳光洒落在宁静的乡村，缓慢而安逸的生活节奏令人感受到乡野的静谧与祥和。图自 越通社
绵延于山脚下的稻田成为当地独具吸引力的生态景观，为发展体验式旅游增添亮点。图自 越通社
朴素的土坯民居保留了山区乡村传统建筑风格的独特印记。图自 越通社
孩子们在乡间小路上嬉戏玩耍，呈现出真实而温馨的乡村生活画面。图自 越通社
斑驳的旧瓦屋顶刻满岁月痕迹，承载着传统生活空间的历史记忆。图自 越通社
传统土坯房与古旧瓦顶相映成趣，完整保留了山区乡村建筑的时代印记与地域特色。图自 越通社
庭院、土路与绿树交织成独具特色的生态景观，为发展体验式旅游创造了良好条件。图自 越通社
掩映在参天大树下的土坯民居，与自然环境和谐相融，蕴含丰富的社区旅游开发价值。图自 越通社
北花村原生态之美：古老土屋与慢生活的诗意栖居
坐落于苍翠山峦与层层梯田之间的北宁省新山乡北花村，至今依然完整保留着山区居民淳朴而宁静的生活风貌。
2026年04月28日星期二 08:15
Facebook
Twitter
收藏
打印
Copy link
关注 VietnamPlus
#旅游
#村落
#传统乡村
#80号决议
#文化产业
相关新闻
水湖社区旅游村桃花盛放迎新春
18/02/2026 12:05
春满山坡：莱州新水湖社区旅游村迎来桃花盛景
09/02/2026 08:15
大力弘扬东和协古村的文化艺术价值
06/12/2025 11:55
践行胡伯伯遗嘱55周年：寻访胡志明主席在广州的革命足迹
02/09/2024 18:17
致力保护宁平省遗产区的传统民居
27/11/2023 11:29
致力保护宁平省遗产区的传统民居
26/11/2023 03:00
越南党和国家领导人入陵瞻仰胡志明主席
28/04/2026 09:12
美同铸铁手工艺村——百年炉火不熄，铸就新价值
27/04/2026 09:00
越南全国各地隆重举行雄王祭祀大典
26/04/2026 14:04
独具特色的雄王庙迎轿仪式
26/04/2026 09:00
越共中央总书记、国家主席苏林进香缅怀历代雄王
26/04/2026 08:55
“脸谱绘制”——越南丛剧艺术的灵魂
25/04/2026 09:00
韩国总统李在明偕夫人在还剑湖畔漫步
24/04/2026 08:15
岘港将海洋经济作为可持续增长战略中的支柱产业
24/04/2026 08:15
越共中央总书记、国家主席夫人同韩国总统夫人一同参观越南民族学博物馆
23/04/2026 18:25
江溪茶：从高山遗产迈向越南国家品牌
23/04/2026 08:15
越共中央总书记、国家主席苏林与韩国总统李在明举行会谈
22/04/2026 17:52
清明节：弘扬孝道文化、继承传统美德
22/04/2026 11:33
安江省富国特区接待国际游客逾100万人次
22/04/2026 08:15
韩国总统李在明与夫人抵达河内开始对越南进行国事访问
21/04/2026 19:36
机动警察——守护万家安宁及社会稳定的钢铁盾牌
21/04/2026 08:15
波克朗加莱塔：庆和省占婆建筑的历史印记
20/04/2026 08:15
草洲岛——在浩瀚海域中苏醒的“绿色明珠”
19/04/2026 09:00
走进顺化国学高中：古都中心的百年古典建筑地标
18/04/2026 09:00
越共中央总书记、国家主席苏林走访中国—东盟国家人工智能应用合作中心
17/04/2026 09:59
同塔省应用现代科技：无人机、摄像头助力森林防火
17/04/2026 08:15
下载更多
主页
时政
时评
国际
经济
社会
体育
文化
科技
环保
旅游
媒体中心
Mega Story
图表新闻
图片
视频
播客