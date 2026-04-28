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北花村现存约100座传统夯土老屋。这些房屋采用黏性较高的泥土，按照传统工艺建造，历经岁月依然坚固耐用。点缀于群山之间的层层稻田，与古朴民居共同勾勒出一幅和谐而富有高地特色的自然画卷。图自 越通社
北花村现存约100座传统夯土老屋。这些房屋采用黏性较高的泥土，按照传统工艺建造，历经岁月依然坚固耐用。点缀于群山之间的层层稻田，与古朴民居共同勾勒出一幅和谐而富有高地特色的自然画卷。图自 越通社
从高空俯瞰，村落蜿蜒曲折的小路与自然地形融为一体，展现出典型的山区村寨格局。图自 越通社
从高空俯瞰，村落蜿蜒曲折的小路与自然地形融为一体，展现出典型的山区村寨格局。图自 越通社
阳光洒落在宁静的乡村，缓慢而安逸的生活节奏令人感受到乡野的静谧与祥和。图自 越通社
阳光洒落在宁静的乡村，缓慢而安逸的生活节奏令人感受到乡野的静谧与祥和。图自 越通社
绵延于山脚下的稻田成为当地独具吸引力的生态景观，为发展体验式旅游增添亮点。图自 越通社
绵延于山脚下的稻田成为当地独具吸引力的生态景观，为发展体验式旅游增添亮点。图自 越通社
朴素的土坯民居保留了山区乡村传统建筑风格的独特印记。图自 越通社
朴素的土坯民居保留了山区乡村传统建筑风格的独特印记。图自 越通社
孩子们在乡间小路上嬉戏玩耍，呈现出真实而温馨的乡村生活画面。图自 越通社
孩子们在乡间小路上嬉戏玩耍，呈现出真实而温馨的乡村生活画面。图自 越通社
斑驳的旧瓦屋顶刻满岁月痕迹，承载着传统生活空间的历史记忆。图自 越通社
斑驳的旧瓦屋顶刻满岁月痕迹，承载着传统生活空间的历史记忆。图自 越通社
传统土坯房与古旧瓦顶相映成趣，完整保留了山区乡村建筑的时代印记与地域特色。图自 越通社
传统土坯房与古旧瓦顶相映成趣，完整保留了山区乡村建筑的时代印记与地域特色。图自 越通社
庭院、土路与绿树交织成独具特色的生态景观，为发展体验式旅游创造了良好条件。图自 越通社
庭院、土路与绿树交织成独具特色的生态景观，为发展体验式旅游创造了良好条件。图自 越通社
掩映在参天大树下的土坯民居，与自然环境和谐相融，蕴含丰富的社区旅游开发价值。图自 越通社
掩映在参天大树下的土坯民居，与自然环境和谐相融，蕴含丰富的社区旅游开发价值。图自 越通社
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北花村原生态之美：古老土屋与慢生活的诗意栖居

坐落于苍翠山峦与层层梯田之间的北宁省新山乡北花村，至今依然完整保留着山区居民淳朴而宁静的生活风貌。

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#旅游 #村落 #传统乡村 #80号决议 #文化产业

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