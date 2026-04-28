阿根廷友人高度评价越南发展成就与未来发展方向

国家统一半个多世纪以来，越南取得了举世瞩目的发展成就，并持续获得国际社会的积极评价。在阿根廷，多位专家学者不仅高度评价越南近年来的发展成果，也对越南新阶段的长期发展战略寄予厚望。

作为长期关注并陪伴越南发展的国际友人，阿根廷-越南文化研究院院长波尔迪•索萨女士表示，她深切感受到越南发生的巨大变化。

阿根廷-越南文化研究院院长波尔迪•索萨：“我见证了越南从战争时期迈向发展与融入国际的全过程。最令我印象深刻的是越南实现了全面转型——从一个饱受战争破坏的国家，成长为亚洲最具活力的经济体之一。”

她认为，这种深刻变化体现在经济、社会等多个领域，为越南实现可持续发展奠定了坚实基础。与此同时，越南也正通过吸引外资、扩大出口等举措，逐步深度融入全球价值链。

阿根廷-越南文化研究院院长波尔迪•索萨：“越南多年来保持稳定增长，有效控制通货膨胀，并不断改善人民生活水平。贫困率显著下降，基础设施持续完善，城市化快速推进，同时依然保持鲜明的文化特色。此外，越南积极参与新一代自由贸易协定，持续拓展国际合作关系。教育、医疗、科技等领域均取得明显进展，特别是在数字经济和创新创业方面表现突出。”

阿根廷专家认为，越南所取得的成果，源于国家自身的发展动力以及清晰、正确的发展方向。在谈及越共十四大的相关决策时，波尔迪•索萨表示，完善组织架构、优化领导干部队伍，是积极且具有战略意义的重要举措，体现出治理理念的延续与创新。

阿根廷-越南文化研究院院长波尔迪•索萨：“越南继续坚定推进快速、可持续发展的目标，聚焦高质量经济增长，推动工业化与数字化转型同步发展，完善社会保障体系，并不断提升治理效能和反腐败工作成效。我对越南将科技创新视为关键驱动力，同时始终兼顾社会发展目标印象深刻。发展方向的高度统一以及始终重视民生，是越南不断取得成就并持续向前发展的重要因素。”

从国际视角来看，越南正汇聚多项有利条件，为实现更高质量、更可持续的发展注入强劲动力。来自阿根廷的积极评价，再次展现出国际社会对越南发展道路和未来前景的坚定信心。