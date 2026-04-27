让每个边境乡至少有两个符合地方实际的青年帮扶模式

越通社河内 ——在学习和成长环境仍面临重重困难的许多边境地区，共青团的作用日益凸显，有助于缩小地区差距，同时为当地可持续发展奠定基础。



近年来，共青团组织开展了多项活动，如“三月边境”“边境之春-海岛之春”“点亮边境路”等，为边境地区青少年提供支持与关怀。这些活动不仅满足了眼前需求，还为长期的陪伴计划奠定了基础，旨在开发人力资源和维护边境地区安全稳定。



在此基础上，2025~2030年越南青年陪伴边境地区青少年计划得以全面实施，将民生保障与创造长远发展条件相结合。

根据该提案，未来5年，各级团、会、队组织将部署多项任务组，以支持边境地区青少年全面发展，涵盖学习、生计、技能和精神生活。



核心内容是支持当地青年发展经济。据此，每个边境乡将建立至少两个符合当地条件的经济发展模式，同时加强专家对接，支持青年获取资金和产品销售渠道。促进数字化转型，帮助青少年获取知识和科技，缩小地区间发展差距。

青年志愿者活动有助于传播青年人的开拓进取和志愿精神，为社会经济发展、环境保护和社会福利做出积极贡献。图自越通社

中央少先队委员会副主席阮海龙在评估实施可行性时表示，越共十二大决议设定目标为150万名困境儿童提供支持。凭借全国数千个少先队大队的网络，每个单位每学年至少能支持10名儿童，将该模式扩大到边境乡是可行的。



在资源方面，目前各少先队大队每年用于支持边境地区困境儿童的总经费约为70~80亿越盾。这被视为开展奖学金和长期支持相关指标的基础。同时，“团的养子”、“边防屯养子”等模式持续朝着可持续方向扩大，而非像以前那样只是短期支持。



针对少年儿童的项目，该计划设定到2030年建设500座“红领巾之家”的目标，同时将每项工程的投资额度提高到约8000万至1亿越盾。此外，为边境地区少年儿童建设数百个绿色游乐空间的计划也陆续展开，仅2026年预计就有347项工程。



在数字化转型如火如荼的背景下，为边境地区青少年和民众装备数字技能被确定为优先内容之一。“数字扫盲”模式灵活展开，结合组织信息技术专业的大学生深入基层提供支持。



实践证明，从短期支持转向长期陪伴，从运动式部署转向有计划组织，正逐步带来积极转变。尽管在资源和组织条件上仍有困难，但这一方法有望在未来提升计划的实施效果。（完）