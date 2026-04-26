旅居老挝、马来西亚和法国越南人社群虔诚举行雄王节系列纪念活动

在庄严、诚敬的气氛中，代表们与广大侨胞向各位雄王焚香膜拜，对建国前辈表达深切感恩之心，体现了海外越南人社群心系根源的情感。

越南驻老挝大使阮明心在典礼上致辞时强调，雄王祭祀大典是民族根源的神圣象征，结晶了“饮水思源”的道理，将国内外各代越南人紧密联系在一起。

对于旅老越南人社群而言，这是有助于保持文化特质、培养自豪感并加强团结的“心灵纽带”。

大使强调，团结精神是发展的基石，并肯定大使馆将继续同行，支持侨胞保护越南语、保持文化特质并实现可持续发展。

4 月 25 日，越南驻马来西亚大使馆与马来西亚-越南友好协会在首都吉隆坡联合隆重举行 2026 年雄王祭祀大典。

马来西亚-越南友好协会主席陈氏庄女士在典礼上致辞时肯定，雄王节不仅是缅怀前辈的机会，更是巩固团结、培养民族自豪感的契机；同时肯定了在马来西亚维持和扩大越南语班级的努力。

旅居马来西亚越南人 河玉庆：“这是对身在马来西亚的远乡子孙极具意义的活动。祭祖是越南人需要维持的优良习俗，因为它能帮助侨胞记住根源并培养爱国精神。”

马来西亚大学生 Richie：“这是我第一次参加雄王节，是一次非常特别的经历，因为在马来西亚没有类似的节日。在了解了越南的语言和人民之后，我愈发感受到文化交流活动的意义。我希望越马两国情谊日益紧密，通过共同学习语言、文化和历史，让两国人民更加互相理解、彼此亲近。”

在向民族根源表达诚敬的庄严气氛中，4 月 25 日，法国越南文化中心与越南驻法国大使馆及各协会在首都巴黎隆重举行雄王祭祀大典。

活动组织周密，分为 4 个主要部分，将传统礼仪与富有民族特色的艺术表演和谐结合。活动由热闹的舞狮表演和充满活力的越武道合演拉开序幕。

法国越南文化中心副主任、优秀艺术家 曾清山：“今天的活动是本着缅怀根源、缅怀开国与建国前辈的精神的。这种宣传推广是为了让各代越南后裔能够潜移默化地吸收越南民族饮水思源的道德。我们希望这项活动日益发展，每年如期举行。”

尼斯越南人协会主席 冯玉玄：“今天能在这里，看到文化中心和越南大使馆组织的祭祖氛围，我觉得活动规模非常宏大，勾起了我和所有人对家乡的思念。”

参加活动的 Constant Claude 先生表示：“我经常去法国越南文化中心，但这次活动因其规模和庄严氛围而具有更特别的意义。我对传统服饰的美、舞龙舞狮表演以及越南社群保持和珍惜自身文化、历史价值的方式印象特别深刻。在许多欧洲国家传统逐渐淡化的背景下，这是非常可贵的。”

在法国越南文化中心举行的雄王祭祀大典在温馨的社群交流氛围中圆满结束，有助于增强旅法越南人各代之间的凝聚力，同时向国际友人推广越南的形象与文化价值。（完）