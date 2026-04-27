时政

越南南方解放、国家统一51周年纪念活动在澳门举行

据越通社记者从澳门发回的报道，旅居澳门越南人协会4月26日在澳门十六铺索菲特酒店举行越南南方解放、国家统一51周年（1975年4月30日－2026年4月30日）、国际劳动节（5月1日）以及协会成立4周年纪念活动。当地政府代表、领事团成员及广大越侨同胞一同出席了活动。

越南驻香港兼驻澳门总领事黎德幸在活动上发表讲话。图自越通社
越南驻香港兼驻澳门总领事黎德幸在活动上发表讲话。图自越通社

越通社河内——据越通社记者从澳门发回的报道，旅居澳门越南人协会4月26日在澳门十六铺索菲特酒店举行越南南方解放、国家统一51周年（1975年4月30日－2026年4月30日）、国际劳动节（5月1日）以及协会成立4周年纪念活动。当地政府代表、领事团成员及广大越侨同胞一同出席了活动。

越南驻香港兼驻澳门总领事黎德幸在活动上发表讲话时强调，1975年春季大捷是一曲不朽的英雄凯歌，标志着30多年抗战胜利结束，开启了民族独立、国家统一与发展的新时代。她表示，过去一年里，旅居澳门越南人协会持续开展了丰富多样的普法宣传、文化交流、文艺和慈善活动。文艺活动趋向专业化，为推广越南文化特色作出了积极贡献，旅居澳门越南人社群的声誉和地位也在不断提升。

黎德幸表示，旅居澳门越南人社群在自然灾害发生时生命与财产安全保障、法律意识、文化活动、社会福利等方面得到了当地政府的大力支持。在她看来，若澳门进一步放宽对越南公民的签证政策，将有助于推动旅游业与经济向前发展。

vnanet-vna-potal-ky-niem-51-nam-thong-nhat-dat-nuoc-tai-macau-trung-quoc-8727621.jpg
代表们向国旗敬礼。图自越通社

旅居澳门越南人协会主席杨忠德强调，此次纪念活动是旅澳越南同胞追溯根源、增强团结、构建强大社群的重要契机。经过4年的发展，协会已成为侨胞们的“共同之家”，不仅发扬侨胞们互助友爱精神，也有助于向当地推广越南文化特色。

旅居澳门越南人协会慈善委员会主任阮氏达表示，这是重温民族历史、展现越南人民自豪感的重要时刻。她指出，协会各项活动正日益规范有序地开展，积极宣传当地法律法规，并本着“不让任何人掉队”的精神为困难群体提供支持与帮助。

在旅居澳门越南人协会乂安分会会长高文延看来，纪念活动让远离家乡的同胞们有机会欢聚一堂，共同心系祖国，并加强各分会之间的团结。

纪念活动庄重而温馨的氛围，唤起了每一位身在异乡的游子对故乡的深厚感情以及传承民族优良传统的强烈愿望。（完）

越南驻港澳总领事黎德幸在活动上发言。图自越通社

旅居中国香港越南人喜迎2026丙午年春节

越南驻中国香港和澳门总领事馆25日举行2026丙午年春节“家乡之春”活动，让在这两个特别行政区生活和工作的越南同胞共享欢乐祥和的春节氛围。这也是大家共聚一堂、分享新年喜悦、情系家乡的契机。

越通社
#越南 #南方解放 #国家统一 #51周年 #纪念活动 #澳门 中国 越南
关注 VietnamPlus

融入国际

相关新闻

越南在2026年澳门国际幻彩大巡游上大放异彩。图自越通社

越南在2026年澳门国际幻彩大巡游上大放异彩

3月29日，2026年中国澳门特别行政区国际幻彩大巡游举行，来自50支本地队伍和10支国际队伍的约1600名专业及非专业艺术家参与。旅居澳门越南人协会组织代表团参加活动和展示传统服饰、艺术和文化，广受国际友人好评。

越南奥黛在世界各地绽放优雅风采

越南奥黛在世界各地绽放优雅风采

值此纪念国际妇女节116周年，并响应越南妇女联合会发起的“奥黛周”活动之际，旅居中国澳门特别行政区越南人协会礼宾委员会日前在澳门举行题为“中年奥黛风采”的比赛与走秀活动，吸引当地社会组织代表、各分会成员、32名参赛者以及旅居澳门众多越南人代表的积极响应。

旅居澳门特别行政区（中国）越南人协会礼宾委员会在澳门举行题为“中年奥黛风采”的比赛与走秀活动。图自越通社

国际妇女节：越南奥黛在澳门绽放优雅风采

3月8日，旅居澳门特别行政区（中国）越南人协会礼宾委员会在澳门举行题为“中年奥黛风采”的比赛与走秀活动，吸引当地社会组织代表、各分会成员、32名参赛者以及旅居澳门众多越南人代表的积极响应。

更多

越共中央政治局委员、中央书记处书记、祖国阵线中央委员会主席裴氏明怀看望慰问越南英雄母亲陈氏策。图自越通社

南方解放、国家统一51周年：越南领导开展优抚家庭与困难群众走访慰问活动

值此越南南方解放、国家统一51周年暨五一国际劳动节之际，4月27日上午，由越共中央政治局委员、中央书记处书记、祖国阵线中央委员会主席裴氏明怀率领的党和国家领导工作代表团前往宁平省走访慰问越南英雄母亲、武装力量英雄、优抚对象家庭、贫困户、处境困难劳动者并向他们送上慰问品。

苏林总书记向武文杰总理进香。图自越通社

越共中央总书记、国家主席苏林上香缅怀历代领导人

值此纪念越南南方解放、国家统一51周年（1975. 4.30~2026.4.30）之际，4月26日下午，越共中央总书记、国家主席苏林率领中央工作代表团在胡志明市分别向黎笋总书记、阮文灵总书记、越南国务委员会主席武志功、国家主席黎德英、部长会议主席范雄和政府总理武文杰等历代前辈领导人献花上香。

代表团由自22个国家的48名海外侨胞，以及部分机关、单位、企业代表、文艺工作者和国内记者组成。图自越通社

探访长沙群岛与DK1海上高脚屋：凝聚侨胞力量，情系祖国海岛

据越南外交部海外越南人国家委员会4月24日的消息，从4月17日至23日，KN-490号渔政船驶离金兰国际港，搭载由来自22个国家的48名海外侨胞，以及部分机关、单位、企业代表、文艺工作者和国内记者组成的第10号工作组前往长沙群岛和DK1海上高脚屋进行访问。

出席会议的越南代表团。图自越通社

越南在联合国介绍将地雷行动与可持续发展相结合的方法

4月24日，越南-韩国和平村项目（KVPVP）在第二十九届国际地雷行动国家主管机构主任及联合国顾问会议（NDM-UN29）上分享了越南将地雷后果克服工作与可持续发展相结合的经验，从而肯定了排雷行动作为促进长期发展成果重要因素的作用。