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越共中央总书记、国家主席苏林走访慰问胡志明市劳动者和优抚对象

值此南方解放、国家统一日51周年（1975.4.30-2026.4.30）和5·1国际劳动节之际，越共中央总书记、国家主席苏林与中央工作代表团于4月27日上午会见了胡志明市工人和劳动者。

越共中央总书记、国家主席苏林走访慰问胡志明市劳动者。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林走访慰问胡志明市劳动者。图自越通社

越通社河内 ——值此南方解放、国家统一日51周年（1975.4.30-2026.4.30）和5·1国际劳动节之际，越共中央总书记、国家主席苏林与中央工作代表团于4月27日上午会见了胡志明市工人和劳动者。

在听取越南劳动总联合会的报告和劳动者代表的一些意见后，苏林对真实朴实的讲述表示感动，高兴地看到胡志明市各级工会、政府、企业和社会各界长期以来对劳动者给予的关心和支持。

苏林对工人兄弟姐妹们仍面临的困难与不足感同身受，并强调党和国家始终将工人阶级视为建设与保卫祖国事业中一支非常重要的力量，建议胡志明市继续将关心关爱工人、劳动者工作视为一项重要、经常性和长期的政治任务。

苏林要求各级工会必须更加贴近工人、了解工人，发出劳动者的声音，切实保护劳动者的合法、正当权益。企业和雇主应更加关心自己的员工。

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越共中央总书记、国家主席苏林会见胡志明市劳动者。图自越通社

苏林指出，我国正进入一个新的发展阶段，机遇众多，但困难挑战也不少。科技变化迅速，对生产率、生产质量和职业技能的要求日益提高。

苏林希望工人、劳动者兄弟姐妹们坚持信念，发扬团结奋斗精神，积极学习、提升技能、锤炼过硬作风、劳动纪律、生活技能，有条件的情况下学习外语。

苏林强调，越南工人不仅擅长劳动，其心灵、情义、在困难时刻的相互支持精神也同样美丽。每一项正确的政策、每一次务实的行动、每一份及时的关心，都能帮助一个家庭减轻困难。

凭借胡志明市的情义传统，以及各级党委、政府、组织、团体、企业和全社会的责任，苏林相信工人、劳动者的生活将得到持续得到改善，胡志明市工人和劳动者将继续发扬勤劳、创新、情义、团结的传统，既照顾好自己的家庭，也为胡志明市和全国作出应有贡献。（完）

越通社
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