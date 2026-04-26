☕️越通社新闻下午茶（2026.4.26）

胡志明市希望并愿意推动与荷兰各伙伴之间的友好合作关系不断走深走实，行稳致远，为越荷全面伙伴关系作出切实贡献。这是胡志明市人民委员会副主席裴明盛23日晚在胡志明市举行的荷兰王国国庆日（4月27日）与荷兰国王威廉-亚历山大生日（1967年4月27日—2026年4月27日）庆祝活动上所强调的内容。