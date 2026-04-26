☕️越通社新闻下午茶（2026.4.26）

越通社河内——·4月26日上午（即农历丙午年三月初十），在富寿省雄王国家级特别历史遗迹区义岭山峰上的敬天殿，富寿省委、政府及人民隆重举行了雄王祭日上香仪式。越共中央总书记、国家主席苏林出席仪式，并进香缅怀各位雄王。阅读全文
·4月25日，越南政府副总理胡国勇签发了政府总理第34/CĐ-TTg号电文，要求彻底解决打击非法、不报告和不受管制（IUU）的海洋捕捞中存在的问题和不足。阅读全文
·4月25日，越南二恶英集体组织（Collectif Dioxine-Vietnam）、陈素娥诉讼案件声援委员会与巴黎市政府及多个法越协会在巴黎13区舒瓦西公园（Choisy）举行橙剂/二恶英受害者纪念碑落成仪式。越南驻法国大使郑德海、多位法国国会议员、地方领导及旅法越南人以及法国友人出席。阅读全文
·4月25日，值此雄王祭祖日、4月30日南方解放及国家统一和5月1日国际劳动节之际，越南驻美国大使馆在华盛顿越屋举行了“心系根源”活动。阅读全文
·4月26日上午（农历三月初十），胡志明市市委、人民议会、人民委员会、越南祖国阵线胡志明市委员会在民族历史文化公园雄王纪念区举行了2026丙午年雄王祭祖大典。
·2026年科技-文化-旅游周暨首届“九龙江三角洲美味大米”比赛开幕式4月25日晚在金瓯省举行。阅读全文
·庆和省人民委员会已决定批准长沙博物馆项目的投资方案。该项目具有重要意义，旨在开展爱国主义教育、革命传统教育，并提高保卫祖国神圣海疆领土主权的责任意识。阅读全文
·越南菲尼卡大学（Phenikaa University）在4月21日至24日于香港举行的2026年泰晤士高等教育（THE）亚洲大学峰会上，荣获“年度卓越领导与管理团队”大奖，成为首所摘得该权威奖项类别的越南高校。阅读全文
·在2026年丙午年雄王祭祖日暨雄王庙会期间，成千上万的越南海内外子民纷纷涌向神圣的富寿省义岭山，缅怀开国功臣，共叙“同胞”情谊。
·为确保雄王祭祖日、南方解放日（4月30日）及国际劳动节（5月1日）期间首都市民的出行需求，河内运输总公司（Transerco）近日全面部署并启动了公共汽车客运服务保障方案。阅读全文
·无人机（UAV）作为低空经济的核心产品，预期将创造数十亿美元的价值，并有力推动数字经济的发展。在此背景下，越南将无人机的发展确定为一项紧迫需求，旨在掌握核心技术并形成一个全新的高科技产业。这也为河内市制定相关发展方案提供了重要依据。阅读全文
·顺化古都是一座拥有丰富文化遗产的城市。该市于2019年就开始实施遗产教育项目。顺化市的学生通过参与“开放式课堂”，在互动、情感与亲身体验中学习，使文化价值得以自然传递，帮助年轻一代更好地了解遗产、历史与民族文化，增强对家乡的热爱。阅读全文
·丰芽-格邦国家公园管理委员会日前公布了具有科学和实践价值的2026年洞穴及旅游资源考察结果，丰富了这一世界自然遗产独特的喀斯特（Karst）地貌系统数据。阅读全文
·越通社驻曼谷记者报道，泰国交通部正在制定一项行动计划，旨在推动增加30万辆电动汽车的使用，并辅以税收优惠和“以旧换新”计划的支持。阅读全文（完）