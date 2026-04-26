越共中央总书记、国家主席苏林上香缅怀历代领导人

越通社胡志明市——值此纪念越南南方解放、国家统一51周年（1975. 4.30~2026.4.30）之际，4月26日下午，越共中央总书记、国家主席苏林率领中央工作代表团在胡志明市分别向黎笋总书记、阮文灵总书记、越南国务委员会主席武志功、国家主席黎德英、部长会议主席范雄和政府总理武文杰等历代前辈领导人献花上香。



黎笋总书记（1907-1986）是胡志明主席的杰出学生。在60年的革命生涯中，他曾连续26年担任第一书记和总书记职务，一生为党和民族作出了贡献，致力于实现越南独立、统一并走上社会主义道路的理想，保障越南人享有自由、温饱和幸福的生活。



苏林总书记一行亲切慰问黎笋总书记家属。图自越通社

阮文灵总书记（1915-1998）是一生为民族独立、社会主义和人民幸福的理想而斗争的坚强共产主义战士。在近70年的革命活动中，他始终坚守独立自主和社会主义目标，为党和革命事业作出了巨大贡献。



越南国务委员会主席武志公（1912-2011）是坚忠共产革命战士，是党和国家杰出的领导人，一生忠于党、祖国和人民，为民族独立斗争、国家统一、革命事业和建国卫国事业以及人民的幸福作出许多贡献。



越南国家主席黎德英（1920-2019）一生全心全意为祖国和人民服务。在80多年革命生涯中，他为党和民族的革命事业立下了卓越功勋，绝对忠诚于民族独立与社会主义相结合的理想，是全国同胞、同志、干部和战士的榜样。



苏林一行亲切慰问国务委员会主席武志公家属。图自越通社

越南部长会议主席范雄（1912-1988）是忠贞不渝的共产主义战士，是胡志明主席的杰出学生，是党、国家和人民具有威望领导人。他在民族解放斗争和国家重建时期均担负重任。



政府总理武文杰（1922-2008）是越南党和国家骨干领导人之一，一直秉持开拓进取、树立榜样的精神，维护党的团结，热爱人民，加深党与人民的密切联系，巩固伟大的民族团结，为党和民族辉煌革命事业作出重要贡献。



苏林总书记一行对毕生奉献于党和民族，为建设独立统一并走上社会主义道路的越南这一崇高理想，保障越南人民享有自由、温饱和幸福的生活作出贡献的历代前辈领导人表示衷心感谢。（完）