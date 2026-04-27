越共中央总书记、国家主席苏林看望慰问党和国家原领导人及越南英雄母亲

越通社胡志明市——值此纪念越南南方解放、国家统一51周年（1975年4月30日－2026年4月30日）之际，4月27日上午，越共中央总书记、国家主席苏林率中央工作代表团在胡志明市看望慰问原越共中央政治局委员、原国家主席阮明哲、张晋创和原政府总理阮晋勇。

越共中央总书记、国家主席苏林和中央工作代表团看望慰问原越共中央政治局委员、原国家主席阮明哲。图自越通社

随同苏林参加上述活动的有越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长阮维玉，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央内政部部长黎明智，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央政策与战略部部长阮青毅，越共中央政治局委员、政府副总理兼国防部长潘文江大将，越共中央政治局委员、公安部长梁三光大将，越共中央政治局委员、中央书记处书记、越南人民军总政治局主任阮仲义，越共中央政治局委员、胡志明市市委书记陈流光等。



越共中央总书记、国家主席苏林和中央工作代表团看望慰问原越共中央政治局委员、原国家主席张晋创。图自越通社

在温馨、亲切的氛围中，苏林询问了各位党和国家原领导人的身体状况和家庭生活情况，对他们为党的革命事业和国家发展进程所作出的贡献致以崇高的敬意。



苏林希望各位党和国家原领导同志身体健康，继续关注国家发展形势，为国家的发展、人民的富足与幸福提出宝贵的意见，与全党、全军、全国人民一道，努力完成越共十四大决议提出的各项目标和任务，为建设一个日益强大、文明、富裕、美丽的国家作出贡献。



越共中央总书记、国家主席苏林和中央工作代表团看望慰问原政府总理阮晋勇。图自越通社

值此机会，各位党和国家原领导同志对现任党和国家领导同志的诚挚关怀与深厚感情表示感动，对国家近期所取得的重要经济社会发展成就感到欣慰和高兴，相信在党的领导、国会的协同，政府的组织实施和有效施政以及全民、全军的齐心齐力之下，越南必将在新发展阶段里继续取得更加辉煌的成就。



*同日上午，苏林和中央工作代表团前往新安会乡看望慰问越南英雄母亲黄氏乐（1937年出生，其丈夫和儿子均为烈士）并向她送上慰问品。（完）

