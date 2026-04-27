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《不扩散核武器条约》第十一次审议大会召开在即 越南举行国际媒体见面会

在《不扩散核武器条约》（NPT）第十一次审议大会召开前夕，越南常驻联合国代表团团长、大会候任主席杜雄越大使举行了国际媒体见面会。

越南常驻联合国代表团团长、大会候任主席杜雄越大使向国际媒体记者介绍本次大会相关信息。图自越通社
越南常驻联合国代表团团长、大会候任主席杜雄越大使向国际媒体记者介绍本次大会相关信息。图自越通社

越通社纽约——在《不扩散核武器条约》（NPT）第十一次审议大会召开前夕，越南常驻联合国代表团团长、大会候任主席杜雄越大使举行了国际媒体见面会。

越通社驻纽约记者报道，杜雄越在会上表示，《不扩散核武器条约》第十一次审议大会在全球安全局势日益复杂化、大国战略竞争加剧、而多边军控与裁军机制面临诸多挑战的背景下召开具有特别重要的意义。在回答国际媒体提问时，杜雄越强调了在裁军领域采取行之有效的措施，提高透明度，增进互信以及降低核风险的必要性。

在核不扩散领域，杜雄越高度评价核查机制的作用，并强调，各国和平利用核技术的权利应得到保障，同时须符合安全与防扩散标准。杜雄越还对联合国秘书处在过去一段时间的积极协调与大力支持表示感谢，并希望继续得到安东尼奥·古特雷斯秘书长的支持，以推动本次大会取得务实、平衡成果。

此前，联合国裁军事务厅（UNODA）也举行新闻发布会，向国际媒体通报本次大会的有关情况。

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联合国裁军事务厅（UNODA）举行的新闻发布会场景。图自越通社

《不扩散核武器条约》第十次审议大会代理秘书长克里斯托弗·金（Christopher King ）在回答越通社记者提问时，高度评价越南在推动国际核裁军与核不扩散、和平利用原子能进程中所作出的努力、承诺和积极贡献，并强调，越南被指定担任本次会议主席，充分彰显国际社会对越南在全球敏感议题方面的协调能力、对话精神以及建设性和高效举措的高度信任。

《不扩散核武器条约》于1968年签署，1970年生效，目前共有191个成员国。这是当前全球安全秩序的基础性国际条约之一，以防止核武器扩散、推进核裁军进程、促进和平利用核能为三大支柱。自《不扩散核武器条约》生效以来，审议大会每五年举行一次，旨在审议条约执行进展，探讨加强条约普遍性以及推动践行各成员国之间承诺的措施。

在《不扩散核武器条约》各成员国对不结盟运动（NAM）提名达成共识的基础上，越南将担任《不扩散核武器条约》第十一次审议大会主席。凭借积极主动、负责任与对话精神，越南有望与各国一道寻求协调解决方案，推动大会取得积极、务实的成果，回应国际社会的期待等。（完）

越通社
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