南方解放、国家统一51周年：越南领导开展优抚家庭与困难群众走访慰问活动

越通社宁平省——值此越南南方解放、国家统一51周年暨五一国际劳动节之际，4月27日上午，由越共中央政治局委员、中央书记处书记、祖国阵线中央委员会主席裴氏明怀率领的党和国家领导工作代表团前往宁平省走访慰问越南英雄母亲、武装力量英雄、优抚对象家庭、贫困户、处境困难劳动者并向他们送上慰问品。



在看望慰问越南英雄母亲陈氏策（生于1920年）和人民武装力量英雄阮善情时，裴氏明怀对他们及其家庭为民族解放、祖国捍卫事业所作出的巨大牺牲表示衷心感谢，并祝愿他们身体健康，成为子孙后代的精神支柱和光辉榜样。



裴氏青怀强调，越南党、国家和人民始终铭记并珍惜革命有功者所作出的贡献，同时持续落实好相关优抚政策。



此次活动中，工作代表团向宁平省200户优抚家庭、贫困群众以及处境困难的劳动者赠送了慰问品。



越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央宣教与民运部部长郑文决前往顺化市看望慰问优抚对象家庭。图自越通社



*同日上午，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央宣教与民运部部长郑文决前往顺化市看望慰问优抚对象家庭、贫困者以及处境困难劳动者并向他们赠送慰问品。



郑文决与越南劳动总联合会、越南老兵协会、越南红十字会代表以及顺化市领导向100户贫困家庭、相对贫困户、处境困难家庭以及100名处境困难劳动者送上慰问品。



同日，郑文决探望了原越共中央政治局委员、越共九届中央书记处书记、原中央思想文化部（现为中央宣教与民运部）部长阮科恬以及两户优抚家庭并向他们送去慰问品等。（完

