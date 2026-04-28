☀️越通社早安咖啡（2026.4.28）

党和国家领导人拜谒胡志明主席陵，并敬献花圈。图自越通社

越通社河内——值此南方解放、国家统一51周年之际，4月28日上午，越共中央委员会、国家主席、国会、政府、越南祖国阵线中央委员会代表团前往胡志明主席陵敬献花圈，入陵瞻仰胡志明主席遗容，并在北山路英雄烈士纪念碑进香缅怀英烈。



·越南政府副总理阮文胜已签发第707号决定，颁布《2026-2030年国家反洗钱、反恐怖融资和反大规模杀伤性武器扩散融资行动计划》，为亚太反洗钱工作组对越南的第三轮多边评估做准备。



·值此纪念越南南方解放、国家统一51周年（1975.4.30-2026.4.30）及“五一”国际劳动节140周年（1886.5.1-2026.5.1）之际，4月27日下午，越共中央书记处书记、国家副主席武氏映春在主席府会见了2023-2025年集体协商对话工作中表现出色的工会主席代表。

1975年5月15日上午，数百万西贡（嘉定省）民众涌向市军事管理委员会总部前的广场，参加胜利庆典。越通社资料图

·数字化转型正成为“延伸的手臂”，助力OCOP（“一乡一品”计划）主体优化产品价值并拓宽发展空间。从生产流程透明化到推动数字平台消费，技术不仅改变了传统经营模式，还促进了农村经济结构向可持续价值链连接方向转型。



·《不扩散核武器条约》缔约方第11次审议大会于当地时间4月27日在纽约联合国总部正式开幕。越南代表主持会议，成为越南在维护关于核裁军与核不扩散的国际法律基础努力中的重要里程碑。



·4月27日，河内中国文化中心与中国新疆维吾尔自治区文化和旅游厅在河内联合举办题为“新疆是个好地方”的2026年新疆文化和旅游资源海外推广活动。该活动得到中国驻越南大使馆和越南国家旅游局支持。



·胡志明市正见证外国直接投资资金加速涌入高科技领域，尤其是作为数字经济核心平台之一的数据基础设施。（完）