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越南呼吁各国严格遵守《不扩散核武器条约》三大支柱

4月27日，在联合国总部纽约举行的《不扩散核武器条约》（NPT）第十一次审议大会上，多国代表对全球安全与政治环境正面临数十年来最严峻、最复杂的挑战，特别是各冲突热点地区深表担忧，要求各国必须对NPT目标做出强有力的重新承诺，以防止核灾难的发生。

越南代表团团长、外交部副部长黎氏秋恒在会上发言。图自越通社
越南代表团团长、外交部副部长黎氏秋恒在会上发言。图自越通社

越通社河内——4月27日，在联合国总部纽约举行的《不扩散核武器条约》（NPT）第十一次审议大会上，多国代表对全球安全与政治环境正面临数十年来最严峻、最复杂的挑战，特别是各冲突热点地区深表担忧，要求各国必须对NPT目标做出强有力的重新承诺，以防止核灾难的发生。

越南代表团团长、外交部副部长黎氏秋恒在一般性辩论中发表讲话时重申了越南对《不扩散核武器条约》的支持。越南视该条约为国际安全架构的重要基石，并呼吁各国严格、均衡地遵守关于核裁军、不扩散核武器以及和平利用核能这三大支柱。其中，拥有核武器的国家负有特殊责任，需履行裁军承诺，且不得以武力相威胁，同时应推动建立信任措施并加强战略问题交流。各国还需推动补充性国际机制，如尽早使《全面禁止核试验条约》（CTBT）生效，并加强加入和批准《禁止核武器条约》（TPNW）。

越南同时强调，发展中国家为促进社会进步而和平利用原子能的重要性和权利；应通过加强国际合作、扩大技术与专业知识的获取渠道，并确保可持续的资金来源来实现这一目标。

面对复杂多变的全球挑战，越南呼吁国际社会重新肯定《不扩散核武器条约》的价值，通过加强集体努力，达成一份均衡、务实且能为该条约下一周期提供指引的成果文件。

在越南作为会议主席的的主持下，《不扩散核武器条约》第十一次审议大会将持续至5月22日。期间，各缔约国将举行多场深入讨论相关问题的专题会议。（完）

越通社
#联合国总部 #不扩散核武器条约 #全球安全与政治环境 #冲突热点地区 #核灾难
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