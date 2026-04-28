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东盟—欧盟加强战略合作与全面互联互通

4月28日，第25届东盟—欧盟外长会议在文莱达鲁萨兰国首都斯里巴加湾市举行。东盟各国外长及代表、欧盟27个成员国外长及代表出席会议。越南代表团由越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠率领。

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25届东盟—欧盟外长会议在文莱达鲁萨兰国首都斯里巴加湾市举行。图自越通社

越通社斯里巴加湾——4月28日，第25届东盟—欧盟外长会议在文莱达鲁萨兰国首都斯里巴加湾市举行。东盟各国外长及代表、欧盟27个成员国外长及代表出席会议。越南代表团由越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠率领。

会上，各位部长对世界和地区局势快速、复杂演变，包括世界各地的冲突局势及其对全球经济、贸易、能源和供应链产生的深远影响深表担忧。各国外长强调，东盟与欧盟在维护和平稳定以促进发展、巩固多边机制和联合国、推动对话、增进信任、遵守国际法、和平解决争端以及合作打击跨国犯罪、网络安全和海上安全等方面具有共同的重要性和利益。

根据东盟—欧盟合作关系近期取得的积极进展，各国外长一致同意继续加强双方在经济、贸易、投资、基础设施互联互通、数字互联互通等领域的合作。双方一致同意将早日实施《东盟—欧盟全面航空运输协定》。这是世界上首个两个区域组织之间的航空运输协定，旨在加强两个区域之间的人民和经济互联互通，并在《东盟数字经济框架协议》基础上推动数字经济合作。

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越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠（左）率领越南代表团出席会议。图自越通社

越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠在会上发表讲话时强调，越南和东盟重视与欧盟的伙伴关系，支持加强东盟与欧盟之间全面、务实、有效的合作。黎怀忠对各国外长对世界地缘政治、地缘经济格局的变动和转移、东盟—欧盟合作面临的挑战和机遇的评估表示赞同，并强调，两个区域和组织在诸多重要问题上拥有共同的战略利益和相近的观点，且都是成功的区域一体化模式。因此，在当前地区和世界背景下，东盟与欧盟继续加强协调与合作具有战略意义。

黎怀忠还建议双方加强战略对话和相互了解，在预防、管理和应对共同挑战方面进行协调，并就新的合作方式和领域进行交流，如朝着构建跨区域自由贸易协定的方向努力，加快批准并实施《东盟—欧盟全面航空运输协定》，并于2026年通过《东盟—欧盟数字贸易规则手册》。

会议结束时，双方通过了联合声明，反映了第25届东盟—欧盟外长会议的交流内容和成果。（完）

越通社
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